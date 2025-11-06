Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

Цена даже на 18% ниже, чем в ноябре прошлого года.

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине неожиданно подешевели огурцы

Сейчас их продают уже по 80-105 грн/кг

За неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%

В Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев негативно сказалось на спросе и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

На сегодняшний день цены на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг, хотя ранее были в пределах 100-120 грн/кг. Так, за неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%.

"Дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества. При этом большинство продавцов предполагают, что вскоре цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Какой продукт в Украине подорожает под Новый год

Эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова сказала, что украинцев ждет заметное повышение цен на курятину ближе к зимним праздникам - Рождеству и Новому году.

По ее словам, в этот период стоимость мяса будет повышена из-за сезонного роста спроса.

"До конца года должен сработать сезонный фактор усиления спроса накануне рождественских праздников. Поэтому производители снова начнут повышать цены на свой товар", - подчеркнула она.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на лук в Украине снова уменьшились. Все из-за того, что спрос на овощ существенно упал, но предложение на рынке заметно увеличилось.

Также известно, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

Кроме того, рост расходов на электроэнергию удерживает цены на молочную продукцию в Украине на высоком уровне, тогда как из-за снижения покупательной способности потребителей спрос на свежие молочные товары уменьшается.

