Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

Коротко:
- В Украине неожиданно подешевели огурцы
- Сейчас их продают уже по 80-105 грн/кг
- За неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%
В Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев негативно сказалось на спросе и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.
На сегодняшний день цены на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг, хотя ранее были в пределах 100-120 грн/кг. Так, за неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%.
"Дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества. При этом большинство продавцов предполагают, что вскоре цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше", - говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.
Какой продукт в Украине подорожает под Новый год
Эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова сказала, что украинцев ждет заметное повышение цен на курятину ближе к зимним праздникам - Рождеству и Новому году.
По ее словам, в этот период стоимость мяса будет повышена из-за сезонного роста спроса.
"До конца года должен сработать сезонный фактор усиления спроса накануне рождественских праздников. Поэтому производители снова начнут повышать цены на свой товар", - подчеркнула она.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на лук в Украине снова уменьшились. Все из-за того, что спрос на овощ существенно упал, но предложение на рынке заметно увеличилось.
Также известно, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.
Кроме того, рост расходов на электроэнергию удерживает цены на молочную продукцию в Украине на высоком уровне, тогда как из-за снижения покупательной способности потребителей спрос на свежие молочные товары уменьшается.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
