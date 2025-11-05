Когда Украина перейдет с копеек на шаги - в НБУ назвали конкретный срок

В Украине готовятся заменить копейки на историческое название шаг, чтобы окончательно избавиться от наследия российского прошлого. отметил глава Нацбанка.

Стало известно, когда Украина перейдет с копеек на шаги / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Переход на шаги может начаться уже до конца года

Замена копеек на шаги не потребует дополнительных расходов

Украина может заменить копейки на шаги уже до конца года, чтобы избавиться от символа прежнего господства Москвы. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Reuters.

"Мы должны наконец завершить ... денежную реформу и устранить любое родство, любую связь с Москвой. Потому что у нас есть свое (название, - ред.). И пришло время наконец вернуть его", - сказал Пышный. видео дня

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что парламент готовится к рассмотрению законопроекта о введении новой монеты, а сам НБУ проводит публичные дискуссии, выставки и другие мероприятия, чтобы повысить осведомленность общественности об инициативе.

Что такое шаг

В материале отмечается, что термин "шаг" употреблялся в Украине как денежная единица еще в XVI-XVII веках, а монеты с таким названием находились в обращении и во время украинской революции 1917-1921 годов. Пышный продемонстрировал исторические банкноты того времени.

"Важно отметить, что копейка сохранилась только в трех из (15) бывших республик Советского Союза. Это Россия, Беларусь и Украина", - сказал Пышный.

Несмотря на определенную критику относительно целесообразности введения новой монеты в условиях ограниченного военного бюджета, глава НБУ подчеркнул, что это не потребует дополнительных расходов, поскольку действующая монета будет заменена постепенно, а ее номинал составит 50 шагов - чуть больше одного американского цента.

Какова причина перехода на шаги - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что замена копейки на "шаг" имеет прежде всего символическое значение, ведь помогает оторваться от советского прошлого, даже несмотря на сомнения относительно целесообразности такого шага во время войны.

По его мнению, эта инициатива имеет логическое обоснование. Переход к "шагу" можно сравнить с прежней сменой карбованца на гривну - это возвращение к историческому названию, поскольку когда-то часть гривны уже называлась шагом. Таким образом, государство завершает процесс очищения денежной системы от советской терминологии.

"Сейчас, в условиях войны, это выглядит не совсем актуально. Также люди старшего поколения не понимают, зачем это вообще делать. Но для минимизации риска попадания Украины снова в орбиту России, нам надо максимально обрезать все пуповины по всем возможным направлениям: и по названиям населенных пунктов и улиц, и по памятникам и т.д.", - отметил он.

Переход с копеек на шаги - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины предложил переименовать мелкие разменные монеты - вместо "копейки" ввести историческое название "шаг". Такой шаг, как отмечает пресс-служба НБУ, имеет целью восстановить историческую справедливость, способствовать дерусификации и поддержать украинские денежные традиции.

В Нацбанке надеются, что следующий плановый выпуск монет уже будет происходить не в копейках, а в шагах, при этом старые монеты останутся в обращении. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, переход на шаги может произойти уже до 2 сентября 2026 года, хотя не исключено, что изменения примут и раньше. Окончательное решение зависит от парламента и политической воли.

