Угроза окружения Покровска: генерал раскрыл главную задачу спецназа ГУР

Алексей Тесля
5 ноября 2025, 17:27
Россияне есть практически во всех районах Покровска и они дошли до железной дороги, предупредил Игорь Романенко.
Игорь Романенко, ВСУ
Игорь Романенко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Важное из заявлений Романенко:

  • Ситуация в Покровске остается критической
  • Россияне атакуют Покровск с севера и юга идут на встречу

Окружения украинских сил в Покровске нет, заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов) Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в эфире Ранок.LIVE, ситуация в Покровске остается критической.

"Нет пока окружения физического. Но какая ситуация будет в дальнейшем зависит от того насколько государство способно помочь нашим Силам обороны в этот критический период по обеспечению вооружением, техникой и боеприпасами", - отметил эксперт.

Он предупредил о том, что россияне есть практически во всех районах Покровска и они дошли до железной дороги. В свою очередь в городе проводится контрдиверсионная операция Сил обороны Украины.

"Россияне с севера и юга идут на встречу, чтобы замкнуть и перерезать логистические пути и таким образом выполнить то, о чем уже давно говорит их пропаганда", - объяснил военный аналитик.

Несмотря на то, что Покровск простреливается даже минометами, но это не свидетельствует о полном его окружении, утверждает он.

Романенко добавил, что "идут бои за логистику", в частности, отряд Главного управления разведки действовал на северо-западном направлении, пробил коридор и улучшил ситуацию с логистикой украинских подразделений.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске: данные военных

В Покровске Донецкой области не прекращаются интенсивные уличные сражения. Обстановка постоянно меняется — противник активно использует артиллерию, беспилотники и управляемые авиабомбы.

Об этом рассказал представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины Сергей Окишев.

Бои за Покровск: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в направлении Покровска российские войска сосредоточили беспрецедентное количество личного состава - около 170 тысяч солдат, что составляет почти весь контингент, который вторгся в Украину в начале полномасштабной войны.

Напомним, ранее военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске. Bild со ссылкой на военных сообщает, что РФ контролирует большую часть Покровска.

Как сообщал Главред, российские войска штурмуют город, применяя артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы. Стало известно о том, что самое горячее направление - северо-восток города.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Игорь Романенко Покровск война России и Украины
