Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

Руслана Заклинская
5 ноября 2025, 13:07
277
Bild со ссылкой на военных сообщает, что РФ контролирует большую часть Покровска.
'Потеряли 80% города': военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске
Ситуация в Покровске / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Юг", 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Кратко:

  • РФ контролирует большую часть Покровска
  • Под Мирноградом ВСУ грозит окружение
  • Покровск пытаются удержать, чтобы избежать "символического поражения" в глазах США

В районе Покровска Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Российские войска продолжают наступление и пытаются полностью окружить украинскую группировку. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных, которые непосредственно участвуют в боях.

По словам собеседников издания, РФ уже прорвалась на окраины Покровска, а часть города фактически находится под их контролем. Хотя официально в Украине утверждают, что украинские силы удерживают позиции и противник отступает, реальная картина, говорят военные, выглядит гораздо угрожающе.

видео дня

"Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены", - рассказал высокопоставленный офицер ВСУ.

Еще один боец, который обороняет позиции под Мирноградом, сказал Bild, что отход из города практически невозможен.

"Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас или освободят, или возьмут в плен", - признался он.

Ситуация в Покровске напоминает Бахмут

Издание отмечает, что нынешние события под Покровском все больше напоминает ситуацию в Бахмуте. Тогда решение об отступлении долго не принимали.

"Да, ситуация похожа. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а потом отступаем", - заявил украинский дипломат.

По мнению части военных и дипломатов, решение держать Покровск до последнего имеет не только военные, но и политические причины. В частности, в Киеве опасаются, что потеря города может быть расценена в США как "символическое поражение" Украины.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какова цель наступления на Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что направление Покровск-Мирноград является одним из главных приоритетов для Путина. Россия стягивает туда подразделения и технику, уменьшая активность на Харьковщине и Сумщине.

По его словам, цель оккупантов - захватить Покровск и Мирноград, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск. Ситуация на направлении очень сложная, поскольку враг давит и пытается перерезать украинские логистические пути.

Бои в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска штурмуют город, применяя артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы. Спикер 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев рассказал, что самое горячее направление - северо-восток города, где ВСУ проводят зачистку и сдерживают попытки врага закрепиться в городской застройке.

Также украинские силы провели несколько контратак в районе Константиновки и Дружковки, сообщает Институт изучения войны. ВСУ продвинулись на юг от Предтечино и Александро-Шультино, а также удерживают позиции на юго-восток от Константиновки.

Кроме этого, на направлении Покровска россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава, сообщил старший сержант Рон (разведка 42-й бригады). Оккупанты действуют волнами малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выплаты за рождение ребенка станут больше: Рада приняла законопроект

Выплаты за рождение ребенка станут больше: Рада приняла законопроект

14:06Украина
Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

13:27Синоптик
"Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

"Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

13:07Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Последние новости

14:09

На фоне тяжелых боев за Покровск депутаты "Евросолидарности" требуют от Кабмина выпустить их из страны на праздники, - эксперт

14:06

Выплаты за рождение ребенка станут больше: Рада приняла законопроект

14:04

Ни в коем случае не "с прошедшим" - как правильно поздравлять с днем рожденияВидео

14:04

Председатель ВККС нарушил процедуру отбора судей, возбуждено уголовное производство, - нардеп Власенко

14:03

Как отличить зимнюю резину от летней: один секретный символ все "расскажет"

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
14:02

"Алла великодушная": Пугачева высказалась о смерти путиниста Николаева

13:39

Серьезные убытки для РФ: новые данные о последствиях атаки на порт в Туапсе

13:38

Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам: когда украинцам стоит менять валюту

13:31

Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции: эксклюзивное видео

Реклама
13:27

Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

13:23

Перевозил "шахед" на крыше авто: полиция задержала киевлянинаФото

13:14

"Светлая память": предательница Ани Лорак рассказала о трагедии

13:07

"Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

12:55

Круче завтрака не придумать: рецепт божественных на вкус сырников за 10 минут

12:55

"Копия мамы": Вера Брежнева похвасталась дочерью, которую не узнатьВидео

12:36

Ядерный удар по Украине: назван главный страх Путина, который его подтолкнет

12:34

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

12:20

"Сегодня": Мария Яремчук приняла важное решение

12:11

В Киеве выставили на продажу "Жигули" по цене квартиры: в чем их фишка

12:09

Ездить станет дороже: Укрзализныця повышает стоимость билетов, но не всех

Реклама
12:05

Берлин просит освободить от санкций часть "Роснефти" - эксперт объяснил, почемуВидео

11:50

"Грустно терять людей": у молчуна Николаева произошло личное горе

11:31

Помощь Украине затягивается: Еврокомиссия созывает срочную встречу

11:19

Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

11:14

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

11:04

Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

10:59

Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

10:53

Почему 6 ноября нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:50

ССО уничтожили технику для Искандер и российскую РЛС в Курской области

10:30

"Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий

10:25

Unex Bank привлек 327 млн грн: чешские инвесторы укрепили веру в украинскую экономику актуально

10:25

Что будет, если не обновлять Android на смартфоне

10:18

Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка

10:13

Россияне срочно стягивают ПВО в Крым: к чему готовится враг

10:10

Делают дом дешевым и мрачным: названы самые "токсичные" оттенки для стен

09:54

РФ перебросила гигантскую группировку под Покровск: военный раскрыл планы врага

09:30

Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

09:21

Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

09:21

5 мифов о знаке Зодиака Козерог, в которые пора перестать верить

Реклама
08:34

В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

08:10

Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделаетмнение

07:39

США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

06:56

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

06:10

Ситуация в Покровске: что происходит в городемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

05:27

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверьВидео

05:10

Вознаграждение от Вселенной: каких знаков зодиака скоро накроет волной успеха

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять