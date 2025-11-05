'Потеряли 80% города': военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

Bild со ссылкой на военных сообщает, что РФ контролирует большую часть Покровска.

Ситуация в Покровске

Кратко:

РФ контролирует большую часть Покровска

Под Мирноградом ВСУ грозит окружение

Покровск пытаются удержать, чтобы избежать "символического поражения" в глазах США

В районе Покровска Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Российские войска продолжают наступление и пытаются полностью окружить украинскую группировку. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных, которые непосредственно участвуют в боях.

По словам собеседников издания, РФ уже прорвалась на окраины Покровска, а часть города фактически находится под их контролем. Хотя официально в Украине утверждают, что украинские силы удерживают позиции и противник отступает, реальная картина, говорят военные, выглядит гораздо угрожающе.

"Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены", - рассказал высокопоставленный офицер ВСУ.

Еще один боец, который обороняет позиции под Мирноградом, сказал Bild, что отход из города практически невозможен.

"Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас или освободят, или возьмут в плен", - признался он.

Ситуация в Покровске напоминает Бахмут

Издание отмечает, что нынешние события под Покровском все больше напоминает ситуацию в Бахмуте. Тогда решение об отступлении долго не принимали.

"Да, ситуация похожа. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а потом отступаем", - заявил украинский дипломат.

По мнению части военных и дипломатов, решение держать Покровск до последнего имеет не только военные, но и политические причины. В частности, в Киеве опасаются, что потеря города может быть расценена в США как "символическое поражение" Украины.

Покровск / Инфографика: Главред

Какова цель наступления на Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что направление Покровск-Мирноград является одним из главных приоритетов для Путина. Россия стягивает туда подразделения и технику, уменьшая активность на Харьковщине и Сумщине.

По его словам, цель оккупантов - захватить Покровск и Мирноград, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск. Ситуация на направлении очень сложная, поскольку враг давит и пытается перерезать украинские логистические пути.

Бои в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска штурмуют город, применяя артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы. Спикер 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев рассказал, что самое горячее направление - северо-восток города, где ВСУ проводят зачистку и сдерживают попытки врага закрепиться в городской застройке.

Также украинские силы провели несколько контратак в районе Константиновки и Дружковки, сообщает Институт изучения войны. ВСУ продвинулись на юг от Предтечино и Александро-Шультино, а также удерживают позиции на юго-восток от Константиновки.

Кроме этого, на направлении Покровска россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава, сообщил старший сержант Рон (разведка 42-й бригады). Оккупанты действуют волнами малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

