Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

Пункт дислокации группы российского подразделения "Рубикон" поражен.

Фронтовой ударный беспилотник попал во вражеский штаб / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Что сообщили разведчики:

В Авдеевке атакован российский штаб

Под удар попало элитное подразделение РФ "Рубикон"

Во время операции были уничтожены российские офицеры

Мастера Главного управления разведки МО Украины сбросили более центнера взрывчатки на штаб оккупационных войск страны-агрессора России во временно оккупированной Авдеевке.

Как сообщили в ГУР, под ударом оказался штаб захватчиков из так называемого центра "Рубикон". Это вражеское подразделение, которое специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время войны России против Украины.

Что известно о последствиях удара ГУР

Разведчики, после получения координат расположения врага, несмотря на условия плотной городской застройки, смогли филигранно направить в россиян беспилотное средство FP-2, оснащенное 105 килограммовой боевой частью.

"В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в результате удара пострадала одна из самых боеспособных структур оккупационной армии, на которую в РФ тратят значительные ресурсы.

Смотрите видео атаки на вражеский штаб:

Бойцы ГУР не впервые проводят операции на оккупированных территориях

Главред писал, что в конце октября во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три радиолокационные станции РФ. Также был поражен вражеский десантный катер.

Таким образом дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове.

Операции ГУР в тылу противника - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате действий представителей ГУР в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз.

Накануне также стало известно, что украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Ранее также в результате спецоперации ГУР МО Украины был выведен из строя важнейший военный объект страны-агрессора России - нефтепродуктопровод "Кольцевой".

ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям.

