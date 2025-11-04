Подняли украинский флаг: бойцы ГУР взяли под контроль острова на Запорожье

Украинские военные зачистили так называемую "серую зону".

Разведчики подняли украинский флаг над ранее оккупированной территорией / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ГУР:

Украинские бойцы ликвидировали россиян в районе "Больших Кучугур"

Острова в Запорожской области вернулись под контроль Украины

Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Как сообщили в ГУР, воины проводили операцию в районе участка "Большие Кучугуры", который расположен в семи километрах от береговой линии.

Что известно о результатах операции

Разведчикам удалось выявить и ликвидировать двух военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. После этого они взяли под полный контроль территорию островов "Большие Кучугуры" и подняли над ней сине-желтый флаг.

Заметим, что острова, которые вернулись под контроль Украины, находятся в пределах Каховского водохранилища, вблизи временно оккупированного населенного пункта Васильевка, что в Запорожской области.

Украинские военные возвращают контроль над территориями Запорожской области

Недавно Главред писал, что подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Теперь село, площадью 25,76 км² под украинским флагом. Его вместе с Приморским, Степногорском, Плавнями и частично Каменским украинские военные держат под контролем.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области возле населенного пункта Полтавка, откуда Украина проводит эвакуацию населения.

Ранее военный эксперт Роман Свитан сообщал, что механизированные штурмы российских оккупантов на Малую Токмачку Запорожской области продолжаются, причем враг готовился к ним около полугода.

Накануне стало известно, что Вооруженные Силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую общину.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

