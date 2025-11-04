Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Подняли украинский флаг: бойцы ГУР взяли под контроль острова на Запорожье

Анна Косик
4 ноября 2025, 13:55
395
Украинские военные зачистили так называемую "серую зону".
ГУР на Великых Кучугурах
Разведчики подняли украинский флаг над ранее оккупированной территорией / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ГУР:

  • Украинские бойцы ликвидировали россиян в районе "Больших Кучугур"
  • Острова в Запорожской области вернулись под контроль Украины

Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Как сообщили в ГУР, воины проводили операцию в районе участка "Большие Кучугуры", который расположен в семи километрах от береговой линии.

видео дня

Что известно о результатах операции

Разведчикам удалось выявить и ликвидировать двух военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. После этого они взяли под полный контроль территорию островов "Большие Кучугуры" и подняли над ней сине-желтый флаг.

Заметим, что острова, которые вернулись под контроль Украины, находятся в пределах Каховского водохранилища, вблизи временно оккупированного населенного пункта Васильевка, что в Запорожской области.

Украинские военные возвращают контроль над территориями Запорожской области

Недавно Главред писал, что подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Теперь село, площадью 25,76 км² под украинским флагом. Его вместе с Приморским, Степногорском, Плавнями и частично Каменским украинские военные держат под контролем.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области возле населенного пункта Полтавка, откуда Украина проводит эвакуацию населения.

Ранее военный эксперт Роман Свитан сообщал, что механизированные штурмы российских оккупантов на Малую Токмачку Запорожской области продолжаются, причем враг готовился к ним около полугода.

Накануне стало известно, что Вооруженные Силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую общину.

Больше новостей:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область ГУР Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

15:08Фронт
Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

15:02Фронт
Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

14:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

Последние новости

15:08

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

15:08

Цены будут расти каждый месяц: один фрукт в Украине установит новый "рекорд"

15:07

Как будут финансировать программу бесплатных 3000 километров от "Укрзализныци": раскрыты детали

15:02

Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

14:56

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
14:18

Наступление РФ не остановится: названы направления, которые станут горячими зимой

14:16

Около 40 тысяч КАБов атаковали Украину: россияне внезапно увеличили количество ударов

14:09

Невозможно будет оторваться: рецепт оригинальной закуски, от которой все ахнут

14:04

Романтический прорыв: каким ТОП-3 знакам Вселенная скоро подарит настоящую любовь

Реклама
13:55

Подняли украинский флаг: бойцы ГУР взяли под контроль острова на Запорожье

13:51

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошлоВидео

13:46

Известный ведущий сделал громкое заявление о Софии Ротару - детали

13:28

Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры

13:27

Российские дроны ударили по пригороду Харькова: разрушена пожарная часть, есть пострадавшиеФото

13:24

"Кутья" - не украинское слово: как предки когда-то называли праздничное блюдоВидео

13:01

Жена Козловского эмоционально ответила, что думает о его поцелуе с МогилевскойВидео

12:58

Куда враг пойдет после Покровска: Коваленко сказал, есть ли угроза для Днепра

12:45

"Вашингтон теряет терпение": Кислица сказал, как должна закончиться война

12:43

"Как бы больно мне ни было": Суханов сделал эмоциональное признание о семье

12:39

"Проблемы": предательница Ани Лорак отказалась от всего русского

Реклама
12:31

Цель известна: обозреватель сообщил о новом плане наступления РФ после Покровска

12:30

В Украину идет серьезное похолодание: известно, когда погода резко изменится

12:22

"Громадське" заплатило компании депутата Гетманцева более двух миллионов гривен, - журналист

12:20

Голодовала семь дней: что случилось с Каменских и как она теперь выглядит

11:54

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:46

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причинаВидео

11:45

РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые детиФото

11:39

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:38

"Такие унизительные": София Шамия рассказала правду о скандале на "Холостяке"

11:28

Грохот, ржавая вода и риск взрыва: что будет, если долго не чистить бойлер

11:25

Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

11:23

Ушла из жизни легенда Голливуда: трижды номинантка "Оскара" не дожила до 90-летия

10:52

Элита армии РФ "увязла": в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

10:47

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

10:28

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:27

"Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой

10:16

Не сгниет даже на балконе: как хранить капусту в пищевой пленкеВидео

10:08

Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства

10:05

ГУР проводит операцию в Покровске: в разведке рассказали, что происходит в городе

09:55

"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

Реклама
09:39

Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

09:31

Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

09:27

Враг перешел к новой тактике в Покровске: чем это опасно для Украины

09:24

Деньги не проблема: знаки зодиака, к которым благосклонна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

08:10

Путин хочет сломать мировой порядок безопасностимнение

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять