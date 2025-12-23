Укр
Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

Алена Кюпели
23 декабря 2025, 10:07
21
В 2025 году Украина потеряла прекрасных артистов, певцов и других знаменитостей. Некоторые из них скончались, защищая Украину от России.
Кто из знаменитостей умер в 2025 году
Кто из знаменитостей умер в 2025 году / Коллаж Главред, фото instagram.com/nelimax252, stepan.giga_official

Уходящий 2025 год стал, можно сказать, годом потерь для украинцев. Террористическая Россия буквально каждый день забирает лучших из лучших. Гибнут воины, гибнут обычные люди, женщины и дети.

Кроме того, в этом году Украина лишилась дейсвительно достойных артистов, которые ушли преждевременно. Среди них - Степан Гига, солист группы ADAM, Татьяна Шелига и другие.

Максим Нелипа

Так, 12 мая стало известно о смерти украинского шоумена и воина ВСУ Максима Нелипы. Артист погиб при выполнении боевого задания. Ему было 48 лет.

видео дня
Максим Нелипа погиб на фронте
Максим Нелипа погиб на фронте / фото: instagram.com, Максим Нелипа

Максим Нелипа поступил на службу в ВСУ весной 2022 года. Обеспечивал охрану стратегически важных объектов в Киеве и области, занимался разведывательной, контрразведывательной и и контрдиверсионной деятельностью на фронте. Позже служил в Силах беспилотных систем.

В январе 2025 года после ранения был госпитализирован. В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели три операции.

Юрий Фелипенко

15 июня стало известно о смерти молодого и популярного в Украине актера Юрия Фелипенко. Актер присоединился к рядам ВСУ в прошлом году.

Юрий Фелипенко с женой
Юрий Фелипенко с женой / фото: instagram.com, Екатерина Мотрич

В прошлом году Юрий прошел обучение и уже летом отправился служить, знаменитость был в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Татьяна Шелига

3 июля стало известно о том, что украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла возрасте 76 лет. О ее смерти в социальных сетях сообщила дочь - Анастасия Савицкая-Шелига.

Татьяна Шелига
Татьяна Шелига умерла в 2025 году/ facebook.com/tat.ana.seliga

За несколько дней до этого ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига сообщила, что Татьяна Леонардовна находится в тяжелом состоянии. В 2022 году Шелига перенесла две операции - на сердце и на поясничном отделе позвоночника. В апреле 2025 года Татьяна Леонардовна слегла с ужасными болями в прооперированной части спины.

Игорь Поклад

9 июля 2025 года умер украинский композитор, который имел звание Героя Украины, Игорь Поклад. Поклад был легендарным украинским композитором и опермейстером, который стал лауреатом Шевченковской премии 1986 года, а с 1997 года - народным артистом Украины.

Игорь Поклад с женой
Игорь Поклад с женой / Facebook Ігор Поклад

Многие украинцы знают его песни, которые исполняли известные артисты, такие как Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич. Поклад является автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" и еще более 150 песен.

Анна Жук

24 января, в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блогер и волонтер Анна Жук, еще три человека - получили травмы.

За рулем автомобиля Lexus был водитель 1999 года рождения. Машина врезалась в грузовик Renault Premium, который неподвижно стоял за пределами проезжей части.

Анна Жук погибла в ДТП
Анна Жук погибла в ДТП / Фото Instagram/Анны Жук

Анна Жук была известным харьковским блогером. Ее аккаунт в Instagram насчитывал более 370 тысяч подписчиков. Она участвовала в различных проектах в поддержку женщин, проводила мастер-классы, тренинги, была гостьей интервью и подкастов.

Таисия Литвиненко

6 апреля умерла Таисия Литвиненко - украинская актриса кино и театра, режиссер-постановщик и педагог. В феврале артистке исполнилось 90 лет.

Карьера Таисии Литвиненко началась еще в 1954 году. На ее счету более более 90 ролей в театральных постановках (с 1965-го и до своей смерти служила в Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой - прим. редактора), более 20 ролей в кино и телеспектаклях. Наиболее известные работы: "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами".

Умерла Таисия Литвиненко
Умерла Таисия Литвиненко / facebook.com/na3ar

О смерти легендарной актрисы стало известно из соцсетей ее сына.

Андрей Dizel Яценко

Украинский певец и лидер группы Green Grey Андрей Diezel Яценко внезапно скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Его уход стал шоком и для членов коллектива, и для коллег-музыкантов, и для поклонников.

Смерть артиста наступила от ишемической болезни сердца.

Умер Андрей Яценко из Green Grey
Умер Андрей Яценко из Green Grey / Фото Instagram/ diezelgreengrey

Стало известно, что смерть Яценко наступила во время подготовки концертного тура Green Grey по Украине - первое выступление должно было состояться уже 24 октября. Организаторы концерта в социальных сетях сообщили, что тур отменяется.

Певец и солист группы ADAM - Михаил Клименко

7 декабря стало известно о смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко.

Михаил Клименко несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью - туберкулезный менингит. Все это время он находился в коме. Сердце певца не смогло справиться с болезнью.

Группа ADAM
Группа ADAM / фото: instagram.com, группа ADAM

Автор хита "Танцюй зі мною повільно" боролся за жизнь в крайне тяжелом состоянии. О болезни рассказал его друг Парфенюк. Он сообщил, что у артиста были проблемы со спиной - он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез.

Александр Чечун - "Лига Смеха"

10 апреля стало известно о том, что умер звезда юмористического шоу "Лига смеха" и участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун.

C начала полномасштабного вторжения, актер мобилизовался в ряды Сил обороны Украины. У него осталась жена и дочь.

Умер Александр Чечун
Умер Александр Чечун (по центру)/ Фото instagram.com/martynets.v

До полномасштабного вторжения России в Украину, Чечун снимался в юмористических проектах, в частности принимал участие в шоу "Рассмеши комика".

Подробности его смерти не разглашались.

Степан Гига

12 декабря, стало известно о смерти украинского известного певца Степана Гиги, который недавно перенес сложную операцию. Певец умер в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова.

Информация о смерти Гиги уже появилась и на официальной странице певца.

Степан Гига похорон
Степан Гига умер / фото: facebook.com, Степан Гига

"Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти миллионов. Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы даровали Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него безгранично важна. Завтра мы обнародуем всю официальную информацию о прощании и церемонии. Вечная память", - написали представители артиста.

Ранее Главред рассказывал, что британский певец Крис Ри, известный своей рождественской песней "Driving Home for Christmas", умер в возрасте 74 лет.

Накануне стало известно о том, что певец, исполнитель хита "Hero" Энрике Иглесиас, и бывшая российская профессиональная теннисистка Анна Курникова стали родителями своего четвертого ребенка, поделившись радостной новостью в совместном посте в Instagram 22 декабря.

