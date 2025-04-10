Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

О смерти артиста сообщили его коллеги. У артиста осталась жена и дочь.

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Умер Александр Чечун / Коллаж Главред, фото Instagram/ligasmihu_official

Кратко:

Что сообщили коллеги о смерти Александра Чечуна

Кто остался из семьи

Сегодня, 10 апреля стало известно о том, что умер звезда юмористического шоу "Лига смеха" и участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун.

Об этом сообщили на странице "Лига Смеха" в Instagram.

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C начала полномасштабного вторжения, актер мобилизовался в ряды Сил обороны Украины. У него осталась жена и дочь.

Умер актер Лиги Смеха / Фото Instagram/ligasmihu_official

В лигосмешной семье траур... ушел из жизни Александр Чечун из "Стадиона Диброва". Соболезнования родным и близким,– говорится в сообщении на официальной странице "Лиги смеха".

Обстоятельства смерти комика не разглашаются.

Умер Александр Чечун / Фото instagram.com/martynets.v

До полномасштабного вторжения России в Украину, Чечун снимался в юмористических проектах, в частности принимал участие в шоу "Рассмеши комика".

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