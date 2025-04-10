Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

Кратко:
- Что сообщили коллеги о смерти Александра Чечуна
- Кто остался из семьи
Сегодня, 10 апреля стало известно о том, что умер звезда юмористического шоу "Лига смеха" и участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун.
Об этом сообщили на странице "Лига Смеха" в Instagram.
C начала полномасштабного вторжения, актер мобилизовался в ряды Сил обороны Украины. У него осталась жена и дочь.
В лигосмешной семье траур... ушел из жизни Александр Чечун из "Стадиона Диброва". Соболезнования родным и близким,– говорится в сообщении на официальной странице "Лиги смеха".
Обстоятельства смерти комика не разглашаются.
До полномасштабного вторжения России в Украину, Чечун снимался в юмористических проектах, в частности принимал участие в шоу "Рассмеши комика".
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