В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

Анна Подгорная
20 октября 2025, 02:26
У Энрике Иглесиаса подрастает трое наследников.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми
Энрике Иглесиас дети - как выглядят дети певца от Анны Курниковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают троих общих детей
  • Бывшая теннисистка показала, как они выглядят сейчас

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова начали встречаться в 2001 году - пара познакомилась на съемках клипа музыканта на песню Escape. Через два года Анна завершила спортивную карьеру, и вместе с партнером осела в США.

Иглесиас и его семья ведут крайне закрытый образ жизни - в социальных сетях они практически не делятся личным, и в прессе не дают об этом никаких комментариев. Известно, что Курникова родила от певца троих детей - двойняшек Николаса и Люси (2017) и дочь Мэри (2020).

Недавно Анна удивила своих подписчиков (она не появлялась в Instagram с лета 2024 года), и в канун Хэллоуина опубликовала фото с Николасом, Люси и Мэри. Девочки были одеты в костюмы тыковок, мама - большого желтого утенка, а мальчик позировал в футбольной форме. Курникова не оставила комментариев к снимку, кроме эмодзи.

Анна Курникова с детьми от Энрике Иглесиаса
Энрике Иглесиас дети - как выглядят дети певца от Анны Курниковой / фото: instagram.com/annakournikova

Ранее Главред рассказывал, что 79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом. Их отношения длятся уже три года, что не сильно радует близкое окружение певицы.

Также в СМИ 35-летнюю звезду "Гарри Поттера", британскую актрису и активистку Эмму Уотсон, заподозрили в помолвке после ее выхода в свет с кольцом на безымянном пальце.

О персоне: Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

Энрике Иглесиас Анна Курникова
