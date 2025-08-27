Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

Кратко:
Популярный певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова ждут появления четвертого ребенка.
Как сообщает ¡HOLA! из надежных источников, близких к паре, Энрике и Анна очень рады снова стать родителями.
Певец, которому в мае прошлого года исполнилось 50 лет, и 44-летняя бывшая российская теннисистка и модель вновь станут родителями в этом году. Пара уже воспитывает семилетних близнецов Люси и Николаса, а также пятилетнюю Мэри.
У пары в 2017 году родились близнецы Николас и Люси, а в 2020 году — Мэри.
В начале лета по всему миру разнеслись слухи о возможной новой беременности пары. В частности, в сеть попало несколько фотографий. На них спортсменка выглядела расслабленной и непринужденной, как обычно, совершая покупки и бегая по делам с девочками.
Однако на ней была спортивная одежда, причём, что необычно для неё, очень свободного кроя, что позволяло ей скрывать свои беременные формы.
Энрике и Анна вместе уже 24 года, с тех пор как влюбились друг в друга в 2001 году во время съёмок клипа на песню "Escape", одного из самых известных хитов артиста.
Напомним, ранее старший брат артиста, певец Хулио Иглесиас-младший, в эфире шоу Sonsoles Oneg случайно проговорился о том, что Энрике и Анна Курникова теперь официально муж и жена.
Ранее также пара поделились редким семейным фото. Иглесиас отметил свой 47-й день рождения. В честь праздника Курникова выложила на своей странице милое семейное фото. На снимке возлюбленные позируют вместе с детьми.
