Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

Стало известно о внезапной кончине основателя группы Green Grey - Андрея "Дизеля" Яценко.

Умер фронтмен группы Green Grey / Коллаж Главред, фото Instagram/greengreyofficial

Сегодня, 20 октября, стало известно о том, что умер известный гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel.

Об этом сообщил Певец Александр Стеганов в Facebook.

На странице самого музыканта еще висят фотографии с анонсом туров, в которые собирался музыкант.

Умер Дизель Green Grey / Фото Instagram/greengreyofficia

На официальной странице группы в Facebook также появился пост со свечой. Пока никаких подробностей о смерти музыканта нет. В комментариях поклонники группы пишут соболезнования и то, что они не верят в смерть любимого артиста.

Умер Diezel из Green Grey / Скриншот Facebook

На момент смерти Андрею Яценко (Дизелю) было было 55 лет. О причине смерти музыканта не сообщается.

Умер Андрей Яценко из Green Grey / Фото Instagram/ diezelgreengrey

В комментариях пишут, что музыкант умер во время тура.

Андрей Яценко (Diezel), играл на гитаре, выступал в роли композитора и продюсера. Он являлся знаковой фигурой украинской сцены, повлияв на развитие молодых исполнителей и формирование большого поколения музыкантов.

Новость дополняется...

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

