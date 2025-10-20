Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

Кратко:
- Кто сообщил о смерти музыканта
- Что известно о смерти Дизеля
Сегодня, 20 октября, стало известно о том, что умер известный гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel.
Об этом сообщил Певец Александр Стеганов в Facebook.
На странице самого музыканта еще висят фотографии с анонсом туров, в которые собирался музыкант.
На официальной странице группы в Facebook также появился пост со свечой. Пока никаких подробностей о смерти музыканта нет. В комментариях поклонники группы пишут соболезнования и то, что они не верят в смерть любимого артиста.
На момент смерти Андрею Яценко (Дизелю) было было 55 лет. О причине смерти музыканта не сообщается.
В комментариях пишут, что музыкант умер во время тура.
Андрей Яценко (Diezel), играл на гитаре, выступал в роли композитора и продюсера. Он являлся знаковой фигурой украинской сцены, повлияв на развитие молодых исполнителей и формирование большого поколения музыкантов.
Новость дополняется...
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что в возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и собрала внушительную коллекцию наград.
Также Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон. Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто ее любил".
Вас также может заинтересовать:
- "Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор
- Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон
- "Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss
О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред