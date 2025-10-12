Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

Умерла голивудская звезда Дайан Китон. Ей было 79 лет.

Умерла Дайан Китон / Коллаж Главред, фото Instagram/diane_keaton

Кратко:

Что случилось с Дайан Китон

В каких фильмах она прославилась

Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон.

Как пишет Page Six, здоровье Дайан Китон стремительно ухудшалось в последние месяцы перед её смертью.

Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто её любил". По словам друга, её стремительное ухудшение было "неожиданным".

Умерла Дайан Китон - что с ней случилось / Фото Instagram/ diane_keaton

Китон и её близкие также предпочли не разглашать подробности её болезни.

"В последние месяцы её окружали только самые близкие родственники, которые предпочитали не выставлять всё напоказ", — сообщил источник. "Даже давние друзья не были в курсе происходящего".

Но в марте появился один тревожный сигнал: она выставила на продажу свой "дом мечты" в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов, что удивило её друзей, учитывая, что ранее она заявляла, что планирует остаться там навсегда, сообщает People.

Источник также сообщил изданию, что Китон была известна тем, что ежедневно выгуливала свою собаку в своём районе Брентвуд, но последние пару месяцев её не видели.

Умерла Дайан Китон - что с ней случилось / Фото Instagram/ diane_keaton

"Она любила свой район", — сказал источник. "До недавнего времени она выгуливала собаку каждый день. Обычно она была одета одинаково: в шляпе и своих фирменных солнцезащитных очках, независимо от погоды".

"Она всегда была очень милой, весёлой и болтливой", — продолжил источник. "Она разговаривала со своей собакой, как с человеком. Она была эксцентричной и обладала аурой голливудского стиля старой школы. Она была очень, очень особенной", - добавил он.

О персоне: Дайан Китон Дайан Китон - американская актриса театра и кино, кинорежиссёр и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат "Золотого глобуса" за роль в фильме "Любовь по правилам и без". За пределами Америки известна главным образом благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец" (1972, 1974, 1990) и фильмам Вуди Аллена. Помимо достижений в мире кино, Китон известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии[10]. С 2006 года она является лицом косметической фирмы "L'Oreal".

