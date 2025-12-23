Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в четвертый раз.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Певец, исполнитель хита "Hero" Энрике Иглесиас, и бывшая российская профессиональная теннисистка Анна Курникова стали родителями своего четвертого ребенка, поделившись радостной новостью в совместном посте в Instagram 22 декабря.

Новорожденный малыш станет четвертым ребенком в семье и присоединится к старшим братьям и сестрам — близнецам Люси и Николасу, которым по 8 лет, а также к дочери Мэри, которой 5 лет.

"Мое солнышко", — написали они под фотографией младенца, добавив дату его рождения: "17.12.2025".

На фотографии новорожденный, имя которого не разглашается, завернут в больничное одеяло, в розово-голубой полосатой больничной шапочке и лежит в кроватке рядом с маленькой мягкой игрушкой.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе много лет/ ua.depositphotos.com

В августе впервые было подтверждено, что пара планирует завести еще одного ребенка, хотя Энрике, 50 лет, и Анна, 44 года, хранили молчание по этому поводу — как и на протяжении большей части своих 24 лет отношений.

Тем не менее, Анна все же приоткрыла завесу тайны над своей семейной жизнью, опубликовав редкий пост на Хэллоуин, на котором были изображены все трое ее старших детей.

О персоне: Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

