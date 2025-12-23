Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

В прямом эфире вместо журналиста, который был на мероприятии, представили его двойника.

Чей двойник засветился в эфире российского ТВ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ЦПД:

В России похвастались прибытием на "прямую линию" Путина иностранных журналистов

Одного из британских журналистов в прямом эфире заменили двойником

19 декабря кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел "прямую линию". На мероприятие приехало много журналистов и корреспондентов, большинство из которых являются пропагандистами.

Но даже это не спасло страну-агрессора Россию от казуса. В прямом эфире российского телевидения засветили двойника британского журналиста службы BBC. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как в России показали двойника журналиста

Представительница одного из российских медиа отметила во время эфира, что на мероприятие пришло много иностранных журналистов. Среди них и Стив Розенберг.

Что интересно, британский журналист действительно присутствовал во время "прямой линии" Путина. Однако вместо него на телевидении почему-то решили показать двойника.

Двойник Стива Розенберга / фото: скриншот с видео

"Этот эпизод - показательный пример того, как российская пропаганда фабрикует "реальность" даже в формально открытых мероприятиях, подменяя факты удобными для кремля образами", - говорится в сообщении ЦПД.

Стив Розенберг / фото: president.gov.by

Что известно о двойниках самого Путина

Главред писал, что по информации The Sun, в результате исследования, проведенного в Японии искусственным интеллектом, получила подтверждение гипотеза о том, что российский диктатор Владимир Путин использует дублеров.

Анализ, который провели на основе распознавания лица, сравнения голоса и телодвижений, показал, что существует несколько различных двойников российского президента. В частности, после одного из визитов Путина в Китай японские телевизионщики из TBS рассказали о том, что, по крайней мере, двух двойников Путина видели на разных мероприятиях.

Российские двойники - последние новости

Напомним, Главред писал, что среди важных лиц РФ наличие двойников подтверждено только у кремлевского диктатора Путина. Один из них мог проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Ранее, на пресс-конференции в декабре 2023 года на прямой связи с народом также был "бункерный вариант" диктатора, который в феврале 2022 года на Совете безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну.

Накануне стало известно, что достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора Владимира Путина получила подтверждение из многих источников - не только в Украине.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

