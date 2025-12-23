Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

Вероятность банковского кризиса и дефолта в РФ все больше растет, отмечают эксперты.

2026 год может стать для РФ одним из самых сложных / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Кремль исчерпал часть своих финансовых резервов и заемных ресурсов

2026 год может стать для РФ одним из самых сложных с экономической точки зрения

Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время, утверждают экономисты. Причиной этого стала значительная трата денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов. Дополнительно проблемы стране-агрессору создают и новые санкции, которые затрагивают ее нефтяной сектор, что может привести к экономическому кризису в 2026 году. Об этом пишет The Washington Post

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиция страны слабее, чем когда-либо. Поскольку Кремль уже исчерпал значительную часть своих финансовых резервов и заемных ресурсов, которые обеспечивали его военные расходы, впереди его ждут еще более серьезные вызовы. Это, в свою очередь, угрожает банковским кризисом уже в 2026 году, даже если российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на своих требованиях в любых мирных переговорах.

Вероятность банковского кризиса и дефолта все больше растет, отмечают эксперты. Один из неназванных российских чиновников подтвердил изданию, что эти риски реальны, предупредив при этом о дальнейшей эскалации конфликта.

В октябре Министерство финансов США ввело новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. Это создало дополнительное давление на бюджет страны и энергетический сектор. В статье приводятся слова эксперта из Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Крейга Кеннеди, который отметил, что кризис в нефтегазовой отрасли усиливается, а последние санкции лишь ускорят этот процесс.

В то же время, несмотря на растущие финансовые трудности, большинство представителей российской элиты не ожидают масштабных социальных протестов или серьёзного влияния экономической ситуации на политику Кремля. Однако даже эксперты, близкие к российской власти, признают, что 2026 год может стать для страны одним из самых сложных с экономической точки зрения за время войны.

В России начали публично говорить об экономических проблемах

Главред писал, что российский экономист Олег Сухарев в прямом эфире откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада. Он утверждает, что за последний год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.

Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".

Напомним, Главред писал, что по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, запас прочности экономики РФ закончится либо в этом, либо в течение следующего года.

Накануне экономический эксперт Тарас Загородний предупредил, что в 2026 году население России почувствует откат к временам Советского Союза, ведь страна может перейти на карточную систему.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

