Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

Виталий Кирсанов
23 декабря 2025, 09:20
Вероятность банковского кризиса и дефолта в РФ все больше растет, отмечают эксперты.
2026 год может стать для РФ одним из самых сложных
2026 год может стать для РФ одним из самых сложных

Кратко:

  • Кремль исчерпал часть своих финансовых резервов и заемных ресурсов
  • 2026 год может стать для РФ одним из самых сложных с экономической точки зрения

Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время, утверждают экономисты. Причиной этого стала значительная трата денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов. Дополнительно проблемы стране-агрессору создают и новые санкции, которые затрагивают ее нефтяной сектор, что может привести к экономическому кризису в 2026 году. Об этом пишет The Washington Post

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиция страны слабее, чем когда-либо. Поскольку Кремль уже исчерпал значительную часть своих финансовых резервов и заемных ресурсов, которые обеспечивали его военные расходы, впереди его ждут еще более серьезные вызовы. Это, в свою очередь, угрожает банковским кризисом уже в 2026 году, даже если российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на своих требованиях в любых мирных переговорах.

видео дня

Вероятность банковского кризиса и дефолта все больше растет, отмечают эксперты. Один из неназванных российских чиновников подтвердил изданию, что эти риски реальны, предупредив при этом о дальнейшей эскалации конфликта.

В октябре Министерство финансов США ввело новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. Это создало дополнительное давление на бюджет страны и энергетический сектор. В статье приводятся слова эксперта из Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Крейга Кеннеди, который отметил, что кризис в нефтегазовой отрасли усиливается, а последние санкции лишь ускорят этот процесс.

В то же время, несмотря на растущие финансовые трудности, большинство представителей российской элиты не ожидают масштабных социальных протестов или серьёзного влияния экономической ситуации на политику Кремля. Однако даже эксперты, близкие к российской власти, признают, что 2026 год может стать для страны одним из самых сложных с экономической точки зрения за время войны.

В России начали публично говорить об экономических проблемах

Главред писал, что российский экономист Олег Сухарев в прямом эфире откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада. Он утверждает, что за последний год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.

Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, запас прочности экономики РФ закончится либо в этом, либо в течение следующего года.

Накануне экономический эксперт Тарас Загородний предупредил, что в 2026 году население России почувствует откат к временам Советского Союза, ведь страна может перейти на карточную систему.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

Больше новостей:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

новости России война в Украине инфляция Владимир Путин The Washington Post экономика России
РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть погибший и раненые: все последствия

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть погибший и раненые: все последствия

09:18Украина
Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

08:15Мир
РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:50Украина
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

