"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

Что сказал Сухарев:
- Отдельные отрасли экономики РФ испытывают большие трудности
- Россия не сможет покрыть все потребности за счет бюджета
- Ситуация в экономике плохая и ее скрывают
Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что экономическая ситуация в стране-агрессоре России стабильна и критических проблем нет. Однако даже в эфире пропагандистских программ начали это отрицать.
В Telegram-канале "Украина 365" опубликовали видео из эфира государственного радио РФ, где экономист Олег Сухарев откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада.
Экономическая ситуация в РФ плохая
Экономист утверждает, что за год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.
"Ситуация в экономике плохая. И ее скрывают почему-то... Видимо, чтобы не расшевелить население, не привести к апатии. Политико-психологические мотивы есть", - подчеркнул он.
Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".
Как экономический кризис может повлиять на ситуацию в РФ
Главред писал, что по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, Путин признал, что в 2025 году России удалось захватить менее 1% украинской территории, тогда как в самой стране наблюдается топливный и экономический кризис.
При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти. Внутренние потрясения в России неизбежны - как это произошло с Советским Союзом, распад которого тоже никто не предвидел за несколько месяцев до его краха.
Экономика России - последние новости
Напомним, Главред писал, что по прогнозу Тараса Загороднего, в 2026 году население страны-агрессора России ощутит откат к временам Советского Союза. В РФ, в частности, могут ввести карточную систему.
Ранее стало известно, что несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.
Накануне сообщалось, что возможный отказ Индии от закупок российской нефти может стать очень мощным шагом к пропасти, на грани которой уже оказалась Россия. Если от ее "черного золота" откажется и Китай, то шансов на выживание для Кремля не будет.
О персоне: Олег Сухарев
Олег Сухарев - российский экономист, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления Московского государственного университета, профессор БГИТА, БГТУ, ЮРГТУ (НПИ), пишет Википедия.
