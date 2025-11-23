"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

Экономист прервал молчание и предупредил россиян о важном.

Российская экономика вскоре может оказаться в крайне затруднительном положении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Сухарев:

Отдельные отрасли экономики РФ испытывают большие трудности

Россия не сможет покрыть все потребности за счет бюджета

Ситуация в экономике плохая и ее скрывают

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что экономическая ситуация в стране-агрессоре России стабильна и критических проблем нет. Однако даже в эфире пропагандистских программ начали это отрицать.

В Telegram-канале "Украина 365" опубликовали видео из эфира государственного радио РФ, где экономист Олег Сухарев откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада.

Экономическая ситуация в РФ плохая

Экономист утверждает, что за год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.

"Ситуация в экономике плохая. И ее скрывают почему-то... Видимо, чтобы не расшевелить население, не привести к апатии. Политико-психологические мотивы есть", - подчеркнул он.

Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".

Как экономический кризис может повлиять на ситуацию в РФ

Главред писал, что по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, Путин признал, что в 2025 году России удалось захватить менее 1% украинской территории, тогда как в самой стране наблюдается топливный и экономический кризис.

При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти. Внутренние потрясения в России неизбежны - как это произошло с Советским Союзом, распад которого тоже никто не предвидел за несколько месяцев до его краха.

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу Тараса Загороднего, в 2026 году население страны-агрессора России ощутит откат к временам Советского Союза. В РФ, в частности, могут ввести карточную систему.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

Накануне сообщалось, что возможный отказ Индии от закупок российской нефти может стать очень мощным шагом к пропасти, на грани которой уже оказалась Россия. Если от ее "черного золота" откажется и Китай, то шансов на выживание для Кремля не будет.

О персоне: Олег Сухарев Олег Сухарев - российский экономист, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления Московского государственного университета, профессор БГИТА, БГТУ, ЮРГТУ (НПИ), пишет Википедия.

