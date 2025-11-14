У Путина остался год: дипломат объяснил, почему диктатор хочет диалога с Трампом

Кремлевский диктатор понимает, что вскоре его страна может оказаться в критической ситуации.

https://glavred.info/war/u-putina-ostalsya-god-diplomat-obyasnil-pochemu-diktator-hochet-dialoga-s-trampom-10715414.html Ссылка скопирована

Путин верит, что связь с Трампом станет "спасательной нитью" России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Что сообщил Огрызко:

Путин надеется, что США спасут РФ от краха

Российская экономика в плачевном состоянии

2026 год может стать последним для Путина из-за экономической катастрофы

Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет ничего делать для мирных переговоров с Украиной, зато очень заинтересован в продолжении диалога непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказал в интервью OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, на это есть определенные причины. В частности Кремль может надеяться, что США спасут страну-агрессора Россию от краха.

видео дня

Российская экономика продолжает деградировать

Несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

"Путин пусть рассказывает, что российская экономика прекрасна, но она тормозит. Последние официальные данные показывают, что даже военная промышленность начала демонстрировать нули. У Путина была идея: запустить ВПК, который потянет всю остальную экономику, и проблем не будет. Но этого уже нет, ведь военная экономика тоже не растет. Если 18 из 24 отраслей экономики показывают минус, то это означает, что гражданской экономики фактически нет", - пояснил Огрызко.

Оценки многих экспертов указывают на то, что 2026 год может стать последним, когда российская экономика еще будет "двигаться". После этого Россию ждут только неутешительные перспективы из-за серьезных проблем в экономике.

Это также скажется на способности РФ продолжать агрессию против Украины. Путину просто будет не за что вести войну.

"Поэтому пусть он пугает своих граждан и мир, но реалии показывают другое. Я думаю, следующий год для него может стать, дай Бог, последним", - отметил эксперт.

Как Украина может сделать невозможным продолжение Россией войны - мнение политолога

Главред писал, что Украина в последнее время активизировала удары по стратегически важным объектам страны-агрессора России. По мнению политолога Игоря Чаленко, если они станут массированными, это может оказать влияние на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.

По его словам, на это есть веская причина. Украина будет бить по тем объектам, которые принадлежат непосредственно окружению Путина - олигархату, представители которого сегодня несут очень серьезные убытки.

Состояние российской экономики - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Российской Федерации впервые с начала войны будут уменьшены военные расходы. На фоне войны возник серьезный дефицит военных расходов.

Ранее Алексей Гетьман также предупреждал, что в России стране наблюдается топливный и экономический кризис. При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти.

Накануне стало известно, что критическая точка для экономики и энергетики страны-оккупанта России наступит в определенное время. В январе Украина положила 20% российской нефтепереработки, и чтобы добиться критической точки, надо не останавливаться.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред