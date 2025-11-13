Укр
Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ - что известно

Юрий Берендий
13 ноября 2025, 15:33
825
Российская пропаганда оправдывает отсутствие успехов на фронте, ведь Силы обороны успешно сдерживают врага на Покровском направлении, указал эксперт.
Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ - что известно
Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • Путин поставил новый дедлайн для оккупации Покровска
  • Силы обороны Украины сломали предыдущие планы врага

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отсрочил дедлайн для оккупации войсками РФ украинского города Покровск в Донецкой области. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил военный обозреватель Иван Тимочко.

Он отметил, что российская сторона традиционно сопровождает свои действия масштабной пропагандой, однако сейчас вместо демонстрации "успехов" она вынуждена оправдываться, почему ее войска до сих пор не смогли захватить Покровск и Мирноград. Тимочко добавил, что Путин уже был вынужден перенести установленные ранее сроки оккупации этих населенных пунктов почти на месяц.

видео дня

"Это свидетельство того, что Вооруженные силы сумели и выполняют в дальнейшем, насколько это реально в таких тяжелых условиях, оборону населенных пунктов Покровск, Мирноград и смежных сел и городков, которые находятся на этом направлении", - резюмирует он.

Что ждет Покровск - мнение эксперта

Как писал Главред, Покровск на Донетчине постепенно теряется. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он напомнил, что более года Покровск был одним из самых горячих участков фронта. Когда российская армия подходила к городу в 2024 году, казалось, что его окружат и быстро возьмут. Однако прошло 13 месяцев - и кольца вокруг города так и не сформировали.

Вместе с тем, по словам Ступака, карта DeepState показывает, что фактического окружения нет, но существует узкий коридор шириной всего около 5 км, который еще дает нашим войскам возможность выйти из Покровска. Поэтому город фактически потерян - вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, на каких позициях россияне закрепятся и когда пойдут дальше.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина оказалась в крайне сложной ситуации на Донетчине, где после длительных и изнурительных боев российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Покровском. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, объяснив решение военного командования продолжать оборону города.

Основные боевые действия сейчас сосредоточены в Покровской агломерации, где российские силы пытаются окружить город с нескольких направлений. По данным военного аналитика Алексея Гетьмана, на этом направлении противник сконцентрировал около 170 тысяч военных - почти четверть всей своей армии.

В то же время, по словам соучредителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, украинские подразделения, которые долгое время удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вероятно, были вынуждены отойти на новые позиции.

Другие новости:

О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Покровск Фронт
Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

