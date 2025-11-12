Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

Эксперт подчеркнул, что бои за Покровск не должны привести к окружению ВСУ.

https://glavred.info/front/chtoby-izbezhat-okruzheniya-nazvano-napravlenie-s-kotorogo-mogli-otoyti-vsu-10714685.html Ссылка скопирована

Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

В Покровске ситуация традиционно остается очень тяжелой

В городе находится примерно 300 пехотинцев РФ

Некоторые украинские подразделения, вероятно, вынуждены были отойти

Украинские подразделения, которые долго удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вероятно, вынуждены были отойти. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

По его словам, в Покровске ситуация традиционно остается очень тяжелой. Пока подтверждено, что в городе находится около 300 пехотинцев РФ, которые постоянно ищут щели для того, чтобы укрепиться.

видео дня

"Главная задача россиян сейчас охватить все окрестности, то есть овладеть северные и восточные территории города, но это им пока не удается. Наоборот они где-то пытаются увязнуть в боях и вынуждены заводить все новые подразделения своей пехоты", - подчеркнул он.

Жмайло также вспомнил печально известное видео, где в город на мотоциклах и транспорте заезжают россияне. Он подчеркнул, что украинские военные уже показали и кадры эффективного уничтожения этих подразделений.

"Позже, к сожалению, было еще одно видео, которое показывало инфильтрацию россиян в Покровск, но уже без прикрытия тумана, что может свидетельствовать, что украинские подразделения, которые достаточно долго удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вынуждены были отойти. Это как раз в контексте того, что и требует украинское общество, что бои за Покровск не должны привести к окружению украинских войск и что приоритетом должна быть жизнь и здоровье военнослужащих, а не защита руин", - подытожил эксперт.

Чем обернется потеря Покровска

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что Украина в результате обороны Покровска выиграла время.

По его словам, теряя Покровск, Украина теряет большую крепость, которая держалась более года.

"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки. Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, партизанское движение Атеш рассказало, что оккупанты в авральном порядке перебрасывают личный состав на Покровское направление. В сторону города ежедневно движется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

Также известно, что российская оккупационная армия пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области. На этом участке фронта главные населенные пункты для страны-агрессора РФ - это Гуляйполе и Орехов.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ситуация на юге Запорожской области остается напряженной и требует усиления украинской группировки. По его словам, украинские силы были вынуждены отступить из ряда населенных пунктов.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред