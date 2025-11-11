РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

С наступлением холодов оккупанты могут усилить давление не только за счет живой силы, но и техники.

https://glavred.info/front/rf-planiruet-masshtabnuyu-operaciyu-ekspert-predupredil-ob-opasnom-manevre-vraga-10714400.html Ссылка скопирована

Оккупанты, вероятно, задумали провести опасную операцию на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с DeepState

Что сказал Свитан:

Прорыв границы на Харьковщине может свидетельствовать о подготовке новой операции РФ

Оккупанты будут пытаться взять под контроль все левобережье вдоль Северского Донца

Зимой враг может применить технику для прорыва на Харьковщине

Вечером 10 ноября основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил о том, что оккупационные войска страны-агрессора России пересекли государственную границу на Харьковщине в новом месте - в районе населенного пункта Бологовка.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 каналу, насколько опасным может быть этот вражеский маневр и что запланировали россияне.

видео дня

Куда хочет продвинуться армия РФ

Россияне уже не впервые пересекают госграницу на новом участке, но обычно это заканчивалось плохо для противника. На этот раз оккупанты действовали не хаотично и они имеют конкретную цель.

Свитан предполагает, что россияне хотят взять под контроль весь левый берег Северского Донца, а это предполагает продвижение в Купянске, Волчанске и Большом Бурлуке.

"Они работают и по левому берегу Оскола, в районе Купянска-Узлового вплоть до Лимана. На зимнюю кампанию они планируют выбить нас с этой площадки", - говорит он.

Кека Оскол / Инфографика: Главред

Эксперт отметил, что накануне появлялась информация о накоплении российских сил в Белгороде. 25 октября украинским военным удалось нанести удар по плотине водохранилища в Белгородской области, что серьезно осложнило логистику РФ.

"Мы пытались остановить подготовку, выбить россиян с позиций. Сейчас вода спадает, поэтому надо их ждать с этого направления. В этом буквально несколько десятков километров до российской территории. Они создали серьезную базу на Белгородщине, и будут давить", - пояснил Свитан.

Как оккупанты планируют провести масштабную операцию

Эксперт отметил, что на Харьковщине против оккупантов будет играть сама природа, потому что ландшафт затрудняет их продвижение. Однако командование РФ все равно будет осуществлять попытки прорыва.

Не исключено, что враг будет специально ждать зимних морозов, чтобы передвигаться на этом участке фронта техникой. Свитан считает, что по-другому масштабную операцию противнику осуществить будет сложно. Пока же оккупанты проводят разведку боем и пытаются кое-где закрепиться.

Где еще на Харьковщине враг совершает опасные маневры

Главред писал, что сложная ситуация сложилась и в районе Купянска. Военный обозреватель Богдан Мирошников отметил, что в случае захвата города, россияне получают возможность захватить Волчанск, который расположен на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

По его словам, ВС РФ смогут захватить Волчанск, двигаясь с фланга. Однако пока в Купянске зона контроля российской армии не увеличилась.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград - Покровск. При этом они уже зашли на 17 км вглубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу оккупацию Покровского.

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже несколько сотен. Военные сообщают, что враг активизировался на южной окраине и продвигался на легкой технике.

В то же время аналитики ISW накануне сообщали, что украинским подразделениям удалось освободить населенный пункт Родинское, что к северу от Покровска. Таким образом ВСУ пытаются удержать северный фланг "кармана".

Больше новостей:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред