"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

Что сообщили аналитики:
- Контнаступательные действия ВСУ замедлили продвижение оккупантов в Покровске
- Враг стремится окружить украинскую группировку в так называемом "кармане"
- Россияне не взяли под полный огневой контроль логистику в районе Мирнограда
В районе украинских городов Донетчины Покровска и Мирнограда ситуация остается сложной, но боевые действия не утихают. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).
По их данным, украинские войска борются за удержание флангов и так называемого "кармана", тогда как подразделения оккупационной армии страны-агрессора России продолжают наступать.
Что известно об успехах ВСУ на Покровском направлении
Недавно украинским подразделениям удалось освободить населенный пункт Родинское, что к северу от Покровска. Таким образом ВСУ пытаются удержать северный фланг "кармана".
Также Силы обороны Украины проводят контрнаступление сразу на двух участках: непосредственно в Покровске и на западных окраинах города. Успешные действия украинских военных в этих районах могут предотвратить дальнейшее продвижение оккупантов на южном фланге "кармана".
Как действуют оккупанты в районе Покровска
Аналитики отметили, что в последние дни продвижение армии РФ на севере и западе Покровска замедлилось. Причиной этого, вероятно, являются постоянные контрнаступательные действия ВСУ.
Однако оккупационная армия продолжает наступление на юге и востоке города, что может свидетельствовать о намерении врага создать "подкишенную" для того, чтобы таки окружить ВСУ в городе и заставить СОУ отступать шире.
"Российские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", - говорится в отчете ISW.
Что происходит в районе Мирнограда
Аналитики приняли во внимание сообщение Генштаба ВСУ о том, что логистика в Мирноград затруднена, но осуществляется. Они подтвердили, что информация о полном огневом контроле оккупантов над логистическими путями Сил обороны Украины, а также оперативном окружении города не соответствует действительности.
Зачем Украина продолжает бои за Покровск - объяснение эксперта
Главред писал, что по словам Ивана Ступака, украинские военные продолжают оборонять Покровск, чтобы выиграть время.
Прежде всего это время для гражданского населения, а также для ВПК страны, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине.
В то же время, по мнению эксперта, Россия проиграла в Покровске 13 месяцев времени, пока подразделения РФ "топтались вокруг города".
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские войска продолжают попытки прорыва, несмотря на ухудшение погоды: оккупанты применяют дроны-матрицы и устраивают так называемое "сафари на людей".
Ранее также военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что город Покровск Украина теряет. Город не окружен, но есть нюанс - узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 километров.
Накануне сообщалось, что российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград - Покровск. В то же время они уже зашли на 17 км вглубь Днепропетровской области.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
