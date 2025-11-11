Укр
"Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

Анна Косик
11 ноября 2025, 09:01
1324
Обе стороны выгрызают контроль над городом в разных районах.
Воин ISW, карта ISW
Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скриншот с карты ISW

Что сообщили аналитики:

  • Контнаступательные действия ВСУ замедлили продвижение оккупантов в Покровске
  • Враг стремится окружить украинскую группировку в так называемом "кармане"
  • Россияне не взяли под полный огневой контроль логистику в районе Мирнограда

В районе украинских городов Донетчины Покровска и Мирнограда ситуация остается сложной, но боевые действия не утихают. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, украинские войска борются за удержание флангов и так называемого "кармана", тогда как подразделения оккупационной армии страны-агрессора России продолжают наступать.

Что известно об успехах ВСУ на Покровском направлении

Недавно украинским подразделениям удалось освободить населенный пункт Родинское, что к северу от Покровска. Таким образом ВСУ пытаются удержать северный фланг "кармана".

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Также Силы обороны Украины проводят контрнаступление сразу на двух участках: непосредственно в Покровске и на западных окраинах города. Успешные действия украинских военных в этих районах могут предотвратить дальнейшее продвижение оккупантов на южном фланге "кармана".

Как действуют оккупанты в районе Покровска

Аналитики отметили, что в последние дни продвижение армии РФ на севере и западе Покровска замедлилось. Причиной этого, вероятно, являются постоянные контрнаступательные действия ВСУ.

Однако оккупационная армия продолжает наступление на юге и востоке города, что может свидетельствовать о намерении врага создать "подкишенную" для того, чтобы таки окружить ВСУ в городе и заставить СОУ отступать шире.

"Российские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", - говорится в отчете ISW.

Что происходит в районе Мирнограда

Аналитики приняли во внимание сообщение Генштаба ВСУ о том, что логистика в Мирноград затруднена, но осуществляется. Они подтвердили, что информация о полном огневом контроле оккупантов над логистическими путями Сил обороны Украины, а также оперативном окружении города не соответствует действительности.

Зачем Украина продолжает бои за Покровск - объяснение эксперта

Главред писал, что по словам Ивана Ступака, украинские военные продолжают оборонять Покровск, чтобы выиграть время.

Прежде всего это время для гражданского населения, а также для ВПК страны, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине.

В то же время, по мнению эксперта, Россия проиграла в Покровске 13 месяцев времени, пока подразделения РФ "топтались вокруг города".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские войска продолжают попытки прорыва, несмотря на ухудшение погоды: оккупанты применяют дроны-матрицы и устраивают так называемое "сафари на людей".

Ранее также военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что город Покровск Украина теряет. Город не окружен, но есть нюанс - узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 километров.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград - Покровск. В то же время они уже зашли на 17 км вглубь Днепропетровской области.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
