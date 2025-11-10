Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами, заявляет Юлия Степанюк.

https://glavred.info/war/okolo-pokrovska-okkupanty-ustraivayut-safari-na-lyudey-voennaya-10714004.html Ссылка скопирована

Около Покровса оккупанты устраивают "сафари" на людей / Коллаж: Главред, фото: 23 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Захватчики действуют небольшими пехотными группами

Из-за туманной погоды активность малых дронов уменьшилась

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки прорыва, несмотря на ухудшение погоды: оккупанты применяют дроны-матрицы и устраивают так называемое "сафари на людей". Об этом сообщила в эфире "Суспільного" начальница отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк.

По ее словам, захватчики действуют небольшими пехотными группами - по двое или трое военных, а также пытаются атаковать на мотоциклах и бронетехнике.

видео дня

По словам Степанюк, противник постоянно меняет тактику - иногда концентрирует силы, а затем рассредотачивается, чтобы избежать поражения.

"Наблюдаем очень разные ситуации, они могут как и скапливаться, так и рассредотачиваться. Это невозможно просто, чтобы они были на одном месте постоянно, и вот такое огромное там скопление. Если есть скопление, оно сразу поражается и эта сила противника уничтожается", - отметила она.

Российские войска сначала проводят разведку, а затем применяют различные средства поражения. Например, вчера пробовали задействовать бронетехнику, иногда используют пехотные группы или пытаются прорываться на мотоциклах. Их действия, добавила военная, предсказать невозможно - они постоянно меняются.

Из-за туманной погоды активность малых дронов уменьшилась, однако общее количество беспилотников на фронте не снижается, в том числе дронов на оптоволокне. Россияне активно применяют так называемые "дроны-матки" - большие аппараты, которые несут несколько меньших дронов для атак на технику и гражданских. Это позволяет противнику увеличить дальность ударов и маневренность. В то же время активно работают разведывательные "Залы" и барражирующие "Ланцеты", рассказала Степанюк.

По ее словам, интенсивными остаются и авиационные удары - россияне сбрасывают до 20 управляемых авиабомб в сутки, в том числе по населенным пунктам, где еще остаются мирные жители. Под удары попадает, в частности, город Белозерское.

Кроме того, оккупанты продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

"И, опять же, как я повторялась, этим "дроном-маткой" они сбрасывают эти маленькие дроны, которые, соответственно, поражают не только саму военную технику, или там пробуют штурмовать наши позиции, но и поражают гражданских", - сказала представительница бригады.

Прогноз эксперта: следующие шаги оккупантов

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду поделился своей оценкой возможных действий российских захватчиков в случае захвата Покровска.

По его прогнозу, следующие шаги оккупантов будут логично направлены не на крупные города вроде Павлограда или Днепра, а на соседние населенные пункты, такие как Доброполье и Дружковка. "Если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл распылять ресурсы на другие города, когда стратегически выгоднее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил Коваленко.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Кроме того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Напомним, что ранее военные сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред