Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

Марина Фурман
9 ноября 2025, 12:38обновлено 9 ноября, 13:22
Аналитики рассказали, какие города окажутся в зоне риска после возможного захвата Покровска.
Путин, Покровск
У Путина есть два сценария после захвата Покровска / Коллаж: Главред, фото УНИАН, kremlin.ru

Главное:

  • Если Украина потеряет Покровск, город станет главной базой российских войск в регионе
  • В случае возможного захвата города Путин будет наступать на Краматорск и Славянск

Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Военные эксперты убеждены, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе.

Они прогнозируют, что захват города даст стране-агрессору России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат.

Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

При этом аналитики обозначили два вероятных варианта развития событий в случае, если украинские войска оставят Покровск.

Первый - Путин попытается представить захват Покровска, как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом.

Второй - взятие Покровска подтолкнет российского диктатора к дальнейшему наступлению.

"Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область", - считают аналитики.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Куда враг пойдет после Покровска - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, куда захватчики пойдут после возможного захвата Покровска.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - спрогнозировал эксперт.

Бои за Покровск - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго.

Недавно Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс.

Читайте также:

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

