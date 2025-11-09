Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

Аналитики рассказали, какие города окажутся в зоне риска после возможного захвата Покровска.

У Путина есть два сценария после захвата Покровска / Коллаж: Главред, фото УНИАН, kremlin.ru

Если Украина потеряет Покровск, город станет главной базой российских войск в регионе

В случае возможного захвата города Путин будет наступать на Краматорск и Славянск

Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Военные эксперты убеждены, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе.

Они прогнозируют, что захват города даст стране-агрессору России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат.

Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

При этом аналитики обозначили два вероятных варианта развития событий в случае, если украинские войска оставят Покровск.

Первый - Путин попытается представить захват Покровска, как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом.

Второй - взятие Покровска подтолкнет российского диктатора к дальнейшему наступлению.

"Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область", - считают аналитики.

Покровск / Инфографика: Главред

Куда враг пойдет после Покровска - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, куда захватчики пойдут после возможного захвата Покровска.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - спрогнозировал эксперт.

Бои за Покровск - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго.

Недавно Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс.

