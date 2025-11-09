Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

Марина Фурман
9 ноября 2025, 10:03
143
Сейчас враг расширяет логистику и перебрасывает подкрепления на это направление фронта.
ВСУ, Покровск
Аналитики рассказали, что происходит в Покровске / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, deepstate

Главное:

  • Россияне уменьшили активность в Покровске
  • Враг перебрасывает подкрепления на это направление

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики не исключают, что наступление захватчиков возобновится в ближайшие дни, поскольку враг расширяет логистику и перебрасывает подкрепления на это направление фронта.

видео дня

Опубликованы геолокационные кадры говорят о том, что российские оккупанты недавно продвинулись к северной части Мирнограда, что является незначительным достижением врага по сравнению с их достижениями за последние дни.

В субботу, 8 ноября, представитель 7-го корпуса быстрого реагирования воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев заявил, что российские захватчики не стремятся закрепиться в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северной окраине.

Он отметил, что украинским бойцам частично удалось восстановить свою логистику к северу от Покровска и доставить боеприпасы в город.

Тем временем украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что российские войска создали прочную оборону в районе Разина и пытаются направить подкрепления в сторону Уютка (северо-восточнее Покровска) и Красного Лимана, а также направляют группы в сторону Красного Лимана.

"В ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темп наступательных операций в направлении Покровска, поскольку продолжают укреплять оборону и логистику в городе", - подчеркивают аналитики.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется потеря Покровска для Украины

Журналисты CNN сообщили, если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

Покровск является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Недавно Главред писал, что по данным Владимира Зеленского, Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс.

При этом Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:38Синоптик
Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФ

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФ

10:38Фронт
РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

10:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

Последние новости

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

10:12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Реклама
10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

10:03

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:47

Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожарыФото

09:17

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

09:13

Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речьВидео

09:01

"Критически сложная ситуация": спикер УДА сказал, возможно ли падение Покровска

08:45

В РФ скончался звезда кино и сериалов

08:38

Закончится ли война в Украине в 2026 году: эксперт сделал неожиданный прогноз

08:15

Cамолет-разведчик США над Черным морем: прилетит ли по барахлу РФ в Крымумнение

08:02

Россия погружается во тьму: в Воронеже сообщают об атаке на ТЭЦ

Реклама
06:30

Ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября: что можно и нельзя делать каждому знаку

05:45

"Этот день настал" Вакарчук сделал неожиданное заявление о "Холостяке"

05:12

Как быстро почистить тыкву: шеф-повар поделился проверенными способами

03:33

На дорогах появилась красная сплошная разделительная полоса - зачем она нужна

02:52

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

01:30

Следы НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория

08 ноября, суббота
23:45

Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

22:41

"Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключениях света

22:37

Угроза техногенной катастрофы в Киеве: эксперт о худшем сценарии без отопления

21:44

Весь песок на Земле - одинаковый: геологи раскрыли удивительную правду

21:29

РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

21:20

В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без светаВидео

20:58

ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине: кто лидирует в 2025 году

20:22

Вторжение США в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения режима Мадуро

20:14

Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

20:02

Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин

19:56

Рабочий и колхозница: в РФ захейтили Королеву с ее мужем-стриптизером

19:46

Любимые овощи украинцев стремительно дешевеют - цены упали втрое

19:24

Лишь единицы знают о главном секрете стиралки: скрытая возможность меняет всеВидео

19:21

Не слабый пол: как украинки руководили государством и воевали с оружием в руках

Реклама
19:10

Как проблемы действующей власти в США работают нам на рукумнение

18:43

Как по-украински правильно сказать "копейка" - древнее название, о котором забылиВидео

18:37

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

18:22

Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

18:11

Как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут: если гости на пороге

17:59

Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда

17:50

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:40

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

17:36

"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

17:24

"Мы почти окружены": комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять