РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

Сейчас враг расширяет логистику и перебрасывает подкрепления на это направление фронта.

Главное:

Россияне уменьшили активность в Покровске

Враг перебрасывает подкрепления на это направление

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики не исключают, что наступление захватчиков возобновится в ближайшие дни, поскольку враг расширяет логистику и перебрасывает подкрепления на это направление фронта.

Опубликованы геолокационные кадры говорят о том, что российские оккупанты недавно продвинулись к северной части Мирнограда, что является незначительным достижением врага по сравнению с их достижениями за последние дни.

В субботу, 8 ноября, представитель 7-го корпуса быстрого реагирования воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев заявил, что российские захватчики не стремятся закрепиться в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северной окраине.

Он отметил, что украинским бойцам частично удалось восстановить свою логистику к северу от Покровска и доставить боеприпасы в город.

Тем временем украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что российские войска создали прочную оборону в районе Разина и пытаются направить подкрепления в сторону Уютка (северо-восточнее Покровска) и Красного Лимана, а также направляют группы в сторону Красного Лимана.

"В ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темп наступательных операций в направлении Покровска, поскольку продолжают укреплять оборону и логистику в городе", - подчеркивают аналитики.

Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется потеря Покровска для Украины

Журналисты CNN сообщили, если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

Покровск является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Недавно Главред писал, что по данным Владимира Зеленского, Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс.

При этом Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

