Закончится ли война в Украине в 2026 году: эксперт сделал неожиданный прогноз

Марина Фурман
9 ноября 2025, 08:38
Украинцы могут рассчитывать на прекращение огня в 2026 году, только при одном условии.
Закончится ли война в Украине в 2026 году: эксперт сделал неожиданный прогноз
Мельник оценил, есть ли шансы на завершение войны в Украине в 2026 году

Ключевые тезисы военного эксперта:

  • Маловероятно, что война в Украине закончится в 2026 году
  • Не исключено, что в следующем году РФ и Украина смогут достичь прекращения огня

Завершение полномасштабной войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, в 2026 году маловероятно. Однако, не исключено, что Киев и Москва смогут достичь прекращения огня. Об этом сообщил военный эксперт и содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью OBOZ.UA.

Он сказал, что наиболее реалистичным сценарием сейчас является именно прекращение огня по линии соприкосновения.

"Это не прекращение войны и тем более не решение конфликта - это просто деэскалация. Но это по крайней мере наиболее реалистичный сценарий. Шансы реализации этого сценария, я думаю, не нулевые", - пояснил Мельник.

Военный эксперт отметил, что ключевое значение в этом вопросе имеет позиция США.

Он считает, что в 2026 году можно будет ожидать прекращения огня, если глава Белого дома Дональд Трамп "снова не качнется в другую сторону".

"На какое время? Трудно сказать, но это не будет ни прекращением войны, ни тем более урегулированием конфликта", - подчеркнул Мельник.

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года, но есть условия

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что война может завершиться раньше 2026 года, если произойдут фатальные события - например, импичмент Трампа или смерть Путина.

А пока, до марта, Россия будет продолжать боевые действия максимально отчаянно, но будет пытаться избежать новых санкций.

Прогнозы относительно окончания войны - новости по теме

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Другие новости:

О персоне: Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Почему кот месит вас лапками: ветеринары объяснили, что означает такое действие

