Путин "даст заднюю" и уже поставил дедлайн: когда закончится война в Украине

Война России против Украины, по словам экспертов и чиновников может закончиться уже в ближайшее время, ведь Кремль не смог достичь желаемых результатов.

Когда закончится война в Украине - Путин уже поставил дедлайн / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда закончится война России против Украины

При каких условиях Путин сам может остановить войну

Какой дедлайн поставил Кремль для окончания войны

В Украине на фоне изменения риторики президента США Дональда Трампа снова актуализировался вопрос сроков окончания войны России против Украины. Политики, военные и эксперты убеждены, что война в Украине может закончиться уже в ближайшее время, но важным является вопрос именно условий ее завершения.

Главред собрал основные заявления политиков, военных и экспертов о сроках и условиях окончания войны.

Закончится ли война до конца года - прогноз Буданова

16 октября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил возможность завершения войны до конца 2025 года. Об этом он заявил в комментарии "Мы-Украина".

"Я надеюсь на лучшее", - сказал Буданов в ответ на вопрос журналистов о вероятности окончания войны до конца 2025 года.

По его словам, обе стороны постоянно меняют свои тактические подходы. Он добавил, что украинская армия адаптируется, и противник также постоянно вносит коррективы, в частности сейчас планирует мобилизацию резервистов.

Кирилл Буданов / Фото: УНИАН

Как может закончиться война РФ против Украины

В то же время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Главкому заявил, что любое военное противостояние завершается дипломатическим путем - подписанием мирного договора или акта капитуляции. По его мнению, завершение войны между Украиной и Россией возможно в период от двух месяцев до года, поскольку даже в случае прекращения боевых действий стороны будут стремиться зафиксировать договоренности документально.

"Мой личный прогноз - это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", - сказал Ким.

Что может изменить ход войны

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким недавно отметил, что война может завершиться в период от двух месяцев до года, и в это время могут быть подписаны определенные документы. Теоретически условия для такого завершения существуют. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам Жмайло, текущая осенне-зимняя наступательная кампания противника фактически является их последним значимым самостоятельным рывком. В дальнейшем агрессия, вероятно, продолжится, но с постепенным снижением темпов. Ключевым фактором, который может существенно повлиять на ход войны, является Китай. Если бы не его поддержка вместе с поддержкой Северной Кореи, война фактически уже завершилась бы.

"Китай не хочет победы России. Китай не хочет победы Украины или Европы. Китай хочет, чтобы война продолжалась как можно дольше, истощая всех участников. И пока идет война, Россия вынуждена продавать Китаю энергоносители по заниженным ценам, углеводороды и другие товары, которые находятся под глобальными санкциями", - указывает он.

От чего будет зависеть окончание войны

Жмайло подчеркивает, что многое зависит от возможных переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Если будут прекращены поставки военной помощи в Россию, мир поддержит наше предложение, а мы пойдем на значительный компромисс - например, согласимся на замораживание линии соприкосновения при условии, что дальше будем возвращать территории дипломатически - и, что важно, если Украина станет частью европейской системы безопасности, тогда ситуация может в корне измениться. Именно поэтому мы предлагаем помощь в уничтожении российских дронов и приняли, хоть и спорное для общества, решение об открытии рынка вооружения.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - резюмирует он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Какая страна может заставить Путина закончить войну

Жмайло, отвечая на вопрос о том, что имеется в виду под сроком от двух месяцев до года для завершения войны, отметил, что это довольно длительный период. Впрочем, скорость его сокращения будет зависеть от действий Китая.

Он утверждает, что если Пекин прекратит поддержку России и достигнет определенных договоренностей с США, а также если КНДР, которая фактически полностью подконтрольна будет придерживаться этих соглашений, то завершение войны в течение нескольких месяцев становится вполне реалистичным.

"Если представить самый простой сценарий: Россия не получает внешней помощи и все-таки идет "ва-банк" - тогда ей понадобится минимум год, чтобы претерпеть полный развал и признать свою несостоятельность. Будут лететь "шахеды", но их будет меньше из-за недофинансирования. Пушечного мяса также станет меньше, потому что нет денег на выплаты, а всеобщую мобилизацию россияне боятся проводить: предыдущая волна мобилизации в 400 тысяч в 2022-2023 годах едва не обвалила государственный аппарат, потому что вызвала огромное недовольство в обществе", - резюмирует он.

Путин и Си Цзиньпин / Фото: kremlin.ru

При каких условиях Путин сам может остановить войну

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в инетрвью Главреду, реагируя на недавние заявления депутатов из разных фракций о якобы "инсайдах" относительно скорого завершения войны, поставил под сомнение такие надежды.

По его мнению, эти заявления скорее отражают желаемое, чем реальное. Мережко отметил, что Путин прекратит войну только тогда, когда потеряет любую возможность сохранить власть, и к тому времени он не откажется от попыток уничтожить Украину, поскольку поставил на кон все.

"Даже примеры из предыдущих ситуаций это показывают: он не спас Башара Асада, он фактически потерял влияние в Сирии; он не среагировал, когда Азербайджан освободил Карабах. Он - одержим и тотально сфокусировался на одной цели: уничтожении Украины, и так просто он не отступит. Он это сделает только тогда, когда давление станет настолько сильным, что он поймет: если не прекратит боевые действия, то потеряет власть. Пока я не вижу предпосылок для такого сценария - наоборот, можно ожидать эскалации со стороны Кремля. Как видите, Путин пытается накануне зимы наносить удары по критической инфраструктуре. Он не заинтересован в мире, ведь для него остановка войны будет означать риск потери власти - и он это очень хорошо понимает", - указывает нардеп.

Могут ли удары по России приблизить окончание войны

Директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду отметил, что массированные удары по целям в России могут иметь значительный эффект из-за поражения объектов, принадлежащих окружению Путина, в частности олигархам, которые сейчас несут большие убытки.

Аналитик указывает на то, что Россия не способна эффективно защищаться от такого широкого географического применения украинских дронов и частично ракет, поэтому ситуация не будет способствовать исправлению положения дел. Здесь речь идет не столько о давлении на общественное мнение, Путину на него безразлично, ведь он полагается на пропаганду для обеспечения "народной легитимности", - сколько о поддержке ближайшего окружения, без которой продолжать войну будет чрезвычайно сложно.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

"Мы уже видим пример - не только Козак, который потерял должность и выступил против войны. Таких людей станет гораздо больше. К тому же нужно учитывать, что уже сейчас сами россияне отчитываются о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета более чем на 10%. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Иными словами, даже внутри самой России растет осознание, что им банально "перерезают экономическую пуповину". А без устойчивой экономики война становится просто невозможной", - указывает он.

Есть ли у Путина дедлайн для окончания войны против Украины

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что Путин отвел для себя примерно полгода, начиная с сентября, в течение которых будет пытаться достичь дополнительных военных успехов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований. Однако этого, очевидно, не произойдет, поэтому дальше понадобится сочетание нескольких факторов.

"Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Сможет ли Украина выйти к границам 1991 года по итогам войны - когда это может произойти

Загородний добавил, что именно при президентстве Трампа Украина имеет шанс вернуться к границам 1991 года. В то же время самой стране необходимо производить больше оружия и активнее наносить удары по территории России, чтобы подорвать российский тыл, что является ключевым для нас.

"Да, это можно сделать в ближайшие четыре года. Повторюсь, все упирается в нефть и газ. Ведь американцы нам ни слова не говорят по поводу того, что мы уничтожаем нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации. А без нефти Россию просто ждет смерть", - резюмирует аналитик.

Сколько лет Россия еще сможет вести войну

Председатель Комитета экономистов Андрей Новак отметил, что государство, которое направляет на войну около половины своей экономики, не сможет долго выдерживать такое бремя.

"Многие меня будут критиковать, но я выскажу свой прогноз: речь идет уже не о годах, а о месяцах, говоря экономическим языком - о кварталах. Выше мы уже говорили, какой в России дефицит бюджета сейчас, какие остатки Фонда национального "благосостояния", каков реальный уровень инфляции, сколько российских предприятий являются убыточными, как много работников сокращают даже крупные компании, более того, в России уже сокращают продолжительность рабочего дня до четырех часов и зарплату на 20%. И эта тенденция будет продолжаться. При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится", - сказал он в интервью Главреду.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос о том, сколько времени Россия еще сможет вести боевые действия в таких условиях, он констатировал, что внутренние экономические процессы в стране происходят крайне негативно по всем направлениям.

Поэтому Россия вряд ли выдержит годами. Новак отмечает, что при нынешнем уровне она может продержаться максимум два-три квартала, после чего ожидается внутренний экономический коллапс, что заставит Кремль пересмотреть свою политику, а также сделает военный провал более вероятным. Первые сигналы изменения ситуации на фронте в пользу Украины уже заметны на Покровском направлении - это ранние признаки перелома.

"Поэтому мой прогноз: России осталось несколько кварталов", - прогнозирует эксперт.

