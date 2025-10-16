Украина может пойти в реальное наступление, но все зависит от оружия США – Politico

Украина рассматривает американские крылатые ракеты дальнего действия как сдерживающий фактор, который заставит Москву дважды подумать, прежде чем нападать.

Украина может перейти в реальное наступление

Что написано в материале Politico:

ВСУ хотят перейти в наступление

Кроме Томагавков, США рассматривают и "другие варианты" помощи

Стремление сил обороны Украиныперейти в наступление, о котором накануне сообщил президент США Дональд Трамп, действительно существует, но его реализация напрямую зависит от американской военной помощи. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника 16 октября пишет Politico.

"Они (украинцы, - ред) хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы идти в наступление", – сказал накануне глава Белого дома. видео дня

По словам собеседника издания, Вооруженные силы Украины готовы перейти в наступление, но все зависит от того, какое оружие получит Киев от союзников. Помимо возможной поставки через НАТО крылатых ракет Tomahawk, США рассматривает и "другие варианты", цитирует Politico слова Трампа.

Журналисты отмечают, что в последние недели украинская армия смогла провести небольшие контрнаступательные операции и отвоевать часть Донецкой и Запорожской областей. Однако, по данным украинской исследовательской группы DeepState, РФ постепенно продвигается в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях, констатируют авторы материала.

Украина рассматривает американские крылатые ракеты дальнего действия как сдерживающий фактор, который заставит Москву дважды подумать, прежде чем нападать, не в последнюю очередь потому, что это будет сигналом Кремлю о том, что Вашингтон твердо стоит на стороне Киева, пишет издание. И теперь США, похоже, присоединяются к мнению Украины. В начале этой недели New York Times сообщила, Пентагон уже разработал план по поставке Tomahawk в Киев.

Когда Трамп может ввести новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп заявил, что если Россия не согласится на мирное соглашение по прекращению войны в Украине, Вашингтон готов ввести мощные таможенные тарифы. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что определенные решения могут быть приняты еще до Нового года, ведь на Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя политическая повестка дня. Он также отметил, что ситуация зависит и от хода переговоров США с Китаем.

Эксперт подчеркнул, что после многочисленных заявлений Трампа о пошлинах и ситуации в Украине ему нужен реальный результат, который подтвердит его намерения.

"Тем более на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем", - объясняет эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

