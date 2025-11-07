'Затишье' в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

Военные предупредили, что россияне могут изменить направление ударов.

Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Отмечается, что российские подразделения значительно уменьшили свою активность и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и выиграть время для прибытия подкреплений.

"Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто- и мототехники. Силы обороны не допустили этого", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за первые дни ноября в Покровске ликвидирован 71 оккупант, еще 36 получили ранения.

Военные также добавили, что в течение последних дней российские военные несколько раз пытались проникнуть в Гришино, маскируясь под гражданских, однако эти попытки были вовремя обнаружены и остановлены.

"В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне", - подытожили в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация в Покровске

Военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что лично для российского диктатора Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов.

"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, которыми мы обеспечиваем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - считает он.

Как сообщал Главред, военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" говорил, что активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении растет, особенно после ухудшения погодных условий.

Известно, что воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске от российских захватчиков и установили на нем государственный флаг Украины.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

