'Затишье' в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

Ключевые тезисы:
- Оккупанты уменьшили свою активность в Покровске
- Россияне несколько раз пытались проникнуть в Гришино
- В районе Мирнограда ситуация остается напряженной
Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.
Отмечается, что российские подразделения значительно уменьшили свою активность и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и выиграть время для прибытия подкреплений.
"Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто- и мототехники. Силы обороны не допустили этого", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за первые дни ноября в Покровске ликвидирован 71 оккупант, еще 36 получили ранения.
Военные также добавили, что в течение последних дней российские военные несколько раз пытались проникнуть в Гришино, маскируясь под гражданских, однако эти попытки были вовремя обнаружены и остановлены.
"В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне", - подытожили в 7 корпусе ДШВ.
Ситуация в Покровске
Военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что лично для российского диктатора Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов.
"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, которыми мы обеспечиваем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - считает он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" говорил, что активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении растет, особенно после ухудшения погодных условий.
Известно, что воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске от российских захватчиков и установили на нем государственный флаг Украины.
Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.
Читайте также:
- "Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении
- "Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке
- "Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред