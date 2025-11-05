"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Силы обороны вынуждены отходить на новые позиции, рассказал Артем Прибыльнов.

Начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, защищающей Покровск, лейтенант Артем Прибыльнов заявил о том, что российские оккупанты очень глубоко инфильтрировались в город, где продолжаются уличные бои.

Враг увеличил до рекордного количества обстрелов КАБами именно по Покровской агломерации. Несколько дней РФ била сотнями КАБов в сутки, рассказал он в интервью Радио Свобода.

ВСУ отходят на новые позиции

По словам украинского офицера, Силы обороны вынуждены отходить на новые позиции только потому, что старые позиции полностью уничтожены врагом и не подлежат восстановлению.

Он пояснил, что зачастую враг, обнаружив позицию, атакует ее 15 FPV-дронами, а также КАБами, артиллерией и минометами.

"Я часто сталкиваюсь с комментариями в Интернете, когда люди незнакомы с военным делом, отчаянно воюют против того, что мы отступаем. Мы не отступаем, мы отходим на запасные позиции, потому что рубежи обороны были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению", - говорит представитель 115 ОМБр.

Угроза захвата Покровска

Вместе с тем он уточнил, что количество инженерных заграждений и защитных позиций в Покровске было достаточно, однако россияне их планомерно уничтожали.

"Это просто, к сожалению, закономерность этой войны. При этом за год Покровской обороны мы уничтожили бешеное количество врага на подступах. Таким образом, за год обороны свою задачу Покровск выполнил", - утверждает собеседник.

Бои за Покровск: тактика россиян

Он отметил, что на сегодня в Покровске остаются около двух сотен российских оккупантов. При этом враг постоянно инфильтрируется в город, пытаясь глубоко зайти в застройку.

"Конечно, когда они уже залезают по подвалам, останкам зданий, то их очень трудно выкурить. Также идут городские бои и зачистка наиболее важных путей сообщения, оставшихся в Покровске", - добавил Прибыльнов.

Что происходит в Покровске: анализ генерала ВСУ

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010 годов) Игорь Романенко заявил, что окружения украинских войск в Покровске нет.

По его словам, обстановка в городе по-прежнему крайне напряжённая — российские силы присутствуют почти во всех районах и продвинулись до железной дороги. В ответ на это в Покровске проводится контрдиверсионная операция Сил обороны Украины.

Ситуация в Покровске: новости по теме

Ранее сообщалось, что обстановка в Покровске остается сложной и динамичной, однако Силам обороны удалось улучшить тактическое положение. Об этом рассказала пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск. Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в Покровске.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

