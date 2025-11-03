Россиян 'стирают в порошок': ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в Покровске.

Появились новые данные о боях на востоке / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

Покровск зачищается от российских оккупантов

Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая

Операция украинских сил по зачистке Покровска Донецкой области от российских оккупантов продолжается.

При этом ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что за последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в полосе ответственности корпуса дополнительным личным составом и техникой.

"Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

Подробности боев на Покровском направлении

В ВСУ отметили, что 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.

"Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

"Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая", - сообщили в корпусе.

Так, на подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10.

"Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - заверили в 7 корпусе.

Есть четкие планы противодействия врагу, поддерживается тесная координация для стабилизации ситуации.

Бои на востоке: прогноз аналитиков

По сведениям Института изучения войны (ISW), страна-агрессор Россия, помимо наступления на Покровск, сосредоточила основные усилия на штурме ещё одного города Донецкой области — Мирнограда.

Одновременно с этим российские войска значительно снизили интенсивность атак в районе Константиновки.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Напомним, Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

