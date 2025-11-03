Россиян 'стирают в порошок': ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

Главное:
- Покровск зачищается от российских оккупантов
- Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая
Операция украинских сил по зачистке Покровска Донецкой области от российских оккупантов продолжается.
При этом ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что за последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в полосе ответственности корпуса дополнительным личным составом и техникой.
"Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.
Подробности боев на Покровском направлении
В ВСУ отметили, что 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.
"Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.
"Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая", - сообщили в корпусе.
Так, на подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное - около 10.
"Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - заверили в 7 корпусе.
Есть четкие планы противодействия врагу, поддерживается тесная координация для стабилизации ситуации.
Бои на востоке: прогноз аналитиков
По сведениям Института изучения войны (ISW), страна-агрессор Россия, помимо наступления на Покровск, сосредоточила основные усилия на штурме ещё одного города Донецкой области — Мирнограда.
Одновременно с этим российские войска значительно снизили интенсивность атак в районе Константиновки.
Ситуация в Покровске - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".
Напомним, Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.
Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
