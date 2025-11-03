Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

За последние дни обе стороны добились локальных успехов в районе Покровска, пишет ISW.

Армия Украины отражает атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 1 ОШБ, 34 ОБрБО

РФ продолжает активно атаковать позиции украинской армии вокруг Покровска

Враг сосредоточил ресурсы и внимание на захвате Покровска и Мирнограда

Страна-агрессор РФ, по данным Института изучения войны (ISW), кроме Покровска, сосредоточила основные силы на штурме еще одного города Донецкой области — Мирнограда.

При этом враг заметно ослабил давление в районе Константиновки, пишут аналитики ISW.

Отмечается, что оккупационные войска РФ продолжают активно атаковать позиции украинской армии вокруг Покровска, стремясь замкнуть оборонительный "карман" и установить контроль над городом.

За последние дни обе стороны добились локальных успехов. Так, на опубликованных 1 ноября кадрах видно продвижение российских подразделений на юго-востоке Покровска.

Однако уже на следующий день украинские бойцы нанесли точный удар по группе противника, пытавшейся проникнуть в северную часть города. Эти действия, по оценке аналитиков, не изменили общую линию фронта, указывают аналитики.

Российские источники в свою очередь заявляют о продвижении на северо-восток и юг Покровска, а также о боях в окрестностях Мирнограда. Вместе с тем сообщается, что украинские силы сумели вернуть часть утраченных позиций.

В ISW делают вывод, что Москва временно снизила активность на направлении Константиновка — Дружковка, сосредоточив ресурсы и внимание на захвате Покровска и Мирнограда, которые рассматриваются как ключевые цели текущей фазы наступления.

Бои за Покровск: что говорят аналитики

Российские оккупационные войска продолжают преследовать цель захватить Покровск в Донецкой области и усилили штурмовые действия на этом направлении.

По данным аналитиков ISW, несмотря на заявления российских пропагандистских ресурсов о якобы продвижении в центр Покровска и Котлино, геолокационные доказательства свидетельствуют об обратном — украинские силы удерживают оборону и даже сумели продвинуться.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

