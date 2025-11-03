Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

Алексей Тесля
3 ноября 2025, 09:25
85
За последние дни обе стороны добились локальных успехов в районе Покровска, пишет ISW.
Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой
Армия Украины отражает атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 1 ОШБ, 34 ОБрБО

Важное:

  • РФ продолжает активно атаковать позиции украинской армии вокруг Покровска
  • Враг сосредоточил ресурсы и внимание на захвате Покровска и Мирнограда

Страна-агрессор РФ, по данным Института изучения войны (ISW), кроме Покровска, сосредоточила основные силы на штурме еще одного города Донецкой области — Мирнограда.

При этом враг заметно ослабил давление в районе Константиновки, пишут аналитики ISW.

видео дня

Отмечается, что оккупационные войска РФ продолжают активно атаковать позиции украинской армии вокруг Покровска, стремясь замкнуть оборонительный "карман" и установить контроль над городом.

За последние дни обе стороны добились локальных успехов. Так, на опубликованных 1 ноября кадрах видно продвижение российских подразделений на юго-востоке Покровска.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Однако уже на следующий день украинские бойцы нанесли точный удар по группе противника, пытавшейся проникнуть в северную часть города. Эти действия, по оценке аналитиков, не изменили общую линию фронта, указывают аналитики.

Российские источники в свою очередь заявляют о продвижении на северо-восток и юг Покровска, а также о боях в окрестностях Мирнограда. Вместе с тем сообщается, что украинские силы сумели вернуть часть утраченных позиций.

В ISW делают вывод, что Москва временно снизила активность на направлении Константиновка — Дружковка, сосредоточив ресурсы и внимание на захвате Покровска и Мирнограда, которые рассматриваются как ключевые цели текущей фазы наступления.

Screenshot
/ understandingwar.org

Бои за Покровск: что говорят аналитики

Российские оккупационные войска продолжают преследовать цель захватить Покровск в Донецкой области и усилили штурмовые действия на этом направлении.

По данным аналитиков ISW, несмотря на заявления российских пропагандистских ресурсов о якобы продвижении в центр Покровска и Котлино, геолокационные доказательства свидетельствуют об обратном — украинские силы удерживают оборону и даже сумели продвинуться.

Ситуация вокруг Покровска - новости по теме

Ранее Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе Покровск Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25Украина
Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

09:00Интервью
Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Последние новости

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

09:00

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:41

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить СШАмнение

08:21

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:11

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в УкраинеВидео

07:23

Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗВидео

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

Реклама
02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табакова диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

Реклама
17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять