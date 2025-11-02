Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

Военные отмечают, что россияне на севере Покровска чувствуют себя "уверенно".

Аналитики со ссылкой на военных рассказали, что происходит в Покровске / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное:

Оккупанты усилили штурмы в Покровске

Враг все еще перебрасывает личный состав в направлении города

Захватчики почти полностью взяли под огневой контроль важную дорогу

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и все еще хотят захватить Покровск в Донецкой области. Сейчас враг активизировал штурмовые действия. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российская пропаганда утверждает о продвижении оккупантов в центр Покровска и Котлино, однако геолокационные кадры показывают, что ВСУ держат позиции и местами даже продвинулись в центр Родинского.

Старший сержант одной из украинских бригад, который воюет в районе Константиновки и Дружковки, сообщил, что активность врага на этом направлении заметно уменьшилась.

Военный предполагает, что часть своих подразделений россияне перебросили, чтобы усилить наступление на Покровск и Мирноград.

Украинский военный, который защищает Мирноград, сообщил, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда чувствуют себя "уверенно".

По его словам, российские операторы FPV-дронов расположены на таком расстоянии, что могут поражать пути снабжения между Покровском и Мирноградом.

Офицер одной из украинских частей в Мирнограде добавил, что захватчики почти полностью взяли под огневой контроль дорогу, по которой доставляют ресурсы в город.

Чем обернется для Украины потеря Покровска

В материале CNN отметили, если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

Покровск является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка.

Покровск / Инфографика: Главред

Как писал Главред, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что в течение последних дней на Покровском направлении не зафиксировано существенных изменений со стороны армии страны-агрессора России. Зато украинские силы устроили "отдельные неожиданности" для врага.

Недавно появилась информация о том, что спецназовцы ГУР проводят успешную операцию на Покровском направлении фронта. Операцией на Покровском направлении руководит Кирилл Буданов.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация в городе Покровск, что в Донецкой области, сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники понемногу уничтожают оккупантов и не находятся в окружении.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

