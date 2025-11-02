Россияне нанесли удар по магазину на Днепропетровщине: погибли двое мальчиков

Основное:
- Враг обстрелял Днепропетровскую область
- В результате вражеского удара погибли дети
Российские оккупанты в субботу, 1 ноября, нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области. Количество погибших возросло. Об этом сообщил и. о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Он написал, что в результате вражеского удара погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.
"Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет. Соболезнования родным. В общем трагедия унесла четыре жизни", - написал Гайваненко.
Удар по Днепропетровской области - что известно
Напомним, вечером россияне атаковали Самаровский район. Спасатели ГСЧС сообщили, что загорелся магазин, пожар ликвидируют пожарные.
В результате этого удара также есть погибшие и травмированные.
Гайваненко писал, что всех пострадавших госпитализировали. Половина - "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.
Позже выяснилось, что в больнице умерла 50-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения из-за российской атаки.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, в субботу, 1 ноября Сумы и часть Сумского района остались без электроснабжения из-за очередной вражеской атаки.
Напоминаем, страна-агрессор Россия утром 1 ноября нанесла ракетный удар по городу Николаев. В результате атаки есть погибший. Среди пострадавших - ребенок.
В ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор, пострадали люди, есть погибший.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
