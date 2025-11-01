Опять без света: Укрэнерго обнародовало графики отключений на 2 ноября

В компании отметили, что время и объем отключений света может меняться.

https://glavred.info/ukraine/znovu-bez-svitla-ukrenergo-oprilyudnilo-grafiki-vidklyuchen-na-2-listopada-10711493.html Ссылка скопирована

Отключение света 2 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

видео дня

Завтра в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения света

Объемы отключений будут составлять от 0,5 до 1,5 очереди

Их вводят из-за ударов РФ по энергетике

В воскресенье, 2 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Известно, что графики почасовых отключений света будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Объемы будут составлять от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время, графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут вводиться с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении. Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что бить по энергетике приграничных областей Украины России проще: близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру.

По его словам, Россия поставила себе цель выбить энергетику в приграничных и прифронтовых регионах: в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и в части Донецкой областей, которая осталась не оккупированной.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

В то же время, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что жители Киева могут днями сидеть без света.

Также важно знать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред