Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

Объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может, уверен Тарас Загородний.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-blekauta-i-veernyh-otklyucheniy-prognoz-massirovannyh-udarov-rf-po-ukraine-10695149.html Ссылка скопирована

По РФ наносят массированные удары / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное из заявлений Загороднего:

Если бы Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала

Объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал массированные удары по объектам нефтегазового комплекса страны-агрессора РФ и вероятную реакцию Москвы.

"Россия пытается нам навязать идею о том, что она ответит на наши удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Но все с точностью до наоборот: это мы отвечаем и защищаемся", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По мнению эксперта, если бы Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала.

"Но, в отличие от нас, Россия или вовсе не может восстановить какие-то пораженные объекты, или не может сделать этого быстро. Так, например, объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может, например, ректификационные колонны НПЗ – такую колонну и в мирное время нужно восстанавливать где-то год, а во время войны и в условиях санкций это вообще невозможно. А у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в том числе с помощью наших западных партнеров", - добавил Загородний.

/ Главред

Удары вглубь РФ - мнение эксперта

Журналист и блогер Алексей Копытько отмечает, что Служба безопасности Украины продолжает системную и эффективную работу по нанесению ударов по предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса, тем самым снижая потенциал России для ракетных и дроновых атак по украинской территории.

По его словам, в российском ВПК есть уязвимые места, особенно с учётом зависимости от импорта. Даже единичные удары по критическим объектам могут нанести серьёзный ущерб, нарушая производственные цепочки. А в сочетании с действиями против стратегической авиации РФ, такие атаки оказывают реальное влияние на динамику военного противостояния.

"Успешные удары вглубь российской территории не только ослабляют врага, но и усиливают наши позиции в международной политике, добавляя аргументов тем партнёрам, чьи интересы совпадают с украинскими. А это сегодня особенно важно", — подчеркнул Копытько.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред