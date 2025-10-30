Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Максимальный объем ограничений ожидается с 16:00 до 18:00.

https://glavred.info/ukraine/svet-ukraincam-budut-vyklyuchat-vse-sutki-grafiki-otklyucheniy-na-31-oktyabrya-10710965.html Ссылка скопирована

Отключение света 31 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Во всех регионах Украины 31 октября будут ограничивать электроэнергию 31 октября

Графики будут действовать с 00:00 до 24:00, максимальные ограничения - с 16:00 до 18:00

Объем ограничений - от 0,5 до 3 очередей

В пятницу, 31 октября, во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

В компании отметили, что причиной ограничений стали последствия трех массированных ракетно-дронных атак РФ на энергосистему Украины в течение октября.

видео дня

Для населения и промышленных потребителей графики отключений будут вводить с 00:00 до 24:00.

В разных регионах страны ограничения электроэнергии для бытовых потребителей будут в объемах от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений ожидается с 16:00 до 18:00.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - отметили в Укрэнерго.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Что будет с электроэнергией зимой - прогноз эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предположил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии. Он утверждает, что в пиковые часы украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

По его словам, в прошлом году зимой избежать критической ситуации удалось благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, многочасовые отключения станут реальностью.

"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - сказал Корольчук.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, утром 30 октября РФ осуществила атаку по Украине. Враг применял крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны. Во многих областях прогремели взрывы.

Россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины. Из-за повреждений Укрэнерго ввело графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, во всех регионах Украины с 15:00 до 22:00 действовали графики почасовых отключений электроэнергии. Объем отключений - 1-2 очереди.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред