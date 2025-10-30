Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Руслана Заклинская
30 октября 2025, 19:04обновлено 30 октября, 19:54
943
Максимальный объем ограничений ожидается с 16:00 до 18:00.
Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября
Отключение света 31 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Во всех регионах Украины 31 октября будут ограничивать электроэнергию 31 октября
  • Графики будут действовать с 00:00 до 24:00, максимальные ограничения - с 16:00 до 18:00
  • Объем ограничений - от 0,5 до 3 очередей

В пятницу, 31 октября, во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

В компании отметили, что причиной ограничений стали последствия трех массированных ракетно-дронных атак РФ на энергосистему Украины в течение октября.

видео дня

Для населения и промышленных потребителей графики отключений будут вводить с 00:00 до 24:00.

В разных регионах страны ограничения электроэнергии для бытовых потребителей будут в объемах от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений ожидается с 16:00 до 18:00.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - отметили в Укрэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Что будет с электроэнергией зимой - прогноз эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предположил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии. Он утверждает, что в пиковые часы украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

По его словам, в прошлом году зимой избежать критической ситуации удалось благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, многочасовые отключения станут реальностью.

"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - сказал Корольчук.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, утром 30 октября РФ осуществила атаку по Украине. Враг применял крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны. Во многих областях прогремели взрывы.

Россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины. Из-за повреждений Укрэнерго ввело графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, во всех регионах Украины с 15:00 до 22:00 действовали графики почасовых отключений электроэнергии. Объем отключений - 1-2 очереди.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:53Фронт
В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:55Фронт
Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

19:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

Последние новости

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

Реклама
19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

Реклама
16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

Реклама
13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять