Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Главное:
- Во всех регионах Украины 31 октября будут ограничивать электроэнергию 31 октября
- Графики будут действовать с 00:00 до 24:00, максимальные ограничения - с 16:00 до 18:00
- Объем ограничений - от 0,5 до 3 очередей
В пятницу, 31 октября, во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.
В компании отметили, что причиной ограничений стали последствия трех массированных ракетно-дронных атак РФ на энергосистему Украины в течение октября.
Для населения и промышленных потребителей графики отключений будут вводить с 00:00 до 24:00.
В разных регионах страны ограничения электроэнергии для бытовых потребителей будут в объемах от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений ожидается с 16:00 до 18:00.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - отметили в Укрэнерго.
Что будет с электроэнергией зимой - прогноз эксперта
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предположил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии. Он утверждает, что в пиковые часы украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки.
По его словам, в прошлом году зимой избежать критической ситуации удалось благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, многочасовые отключения станут реальностью.
"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - сказал Корольчук.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, утром 30 октября РФ осуществила атаку по Украине. Враг применял крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны. Во многих областях прогремели взрывы.
Россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины. Из-за повреждений Укрэнерго ввело графики отключения электроэнергии.
Как сообщал Главред, во всех регионах Украины с 15:00 до 22:00 действовали графики почасовых отключений электроэнергии. Объем отключений - 1-2 очереди.
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
