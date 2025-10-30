Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

Необходимо бить по объектам на территории РФ, которые определенным образом связаны с российской армией и ВПК, считает Георгий Тука.

Есть ли вероятность ударов по Кремлю / Коллаж: pexels.com, 22-я ОМБр

Важное из заявлений Туки:

Условный удар по Кремлю мало что даст

Большее недовольство россиян вызовет вывод из строя столичных аэропортов

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятность нанесения ударов по стране-агрессору РФ.

"Условный удар по Кремлю мало что даст. Гораздо большее недовольство россиян вызовет вывод из строя столичных аэропортов. Но учитывая то, что у нас пока что не так много мощных дальнобойных средств поражения, их лучше использовать по тем объектам на территории РФ, которые определенным образом связаны с российской армией и российской оборонкой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в Московской области таких объектов множество, причем часть из них производит такую продукцию, например, для баллистических ракет, которую ни одно предприятие в РФ больше не производит.

"Так что если мы выведем из строя хотя бы одно из таких предприятий, то производственная цепочка хотя бы на время будет разорвана. Блэкаут в Москве тоже был бы нелишним, но я сомневаюсь в том, что сейчас мы можем это организовать – посмотрите на карту ПВО Москвы. А вот аэропорты Москвы – это слабое место. Поэтому, если и наносить удары по столице РФ, я считаю целесообразным сконцентрироваться именно на аэропортах", - добавил Тука.

Дальнобойные удары по РФ: что говорят эксперты

Советник министра обороны и блогер Алексей Копытько сообщил, что СБУ системно и результативно продолжает атаки на предприятия российского оборонного сектора, что существенно снижает потенциал России для ракетных и дроновых ударов по Украине.

Он подчеркнул, что у российского ВПК есть уязвимые места, и целенаправленные удары по производственным объектам уже дают ощутимый эффект, особенно с учётом зависимости РФ от импортных компонентов. По словам Копытько, даже одно точное попадание способно нанести серьёзный ущерб. В сочетании с операциями против стратегической авиации России, такие действия становятся реальным инструментом влияния на ход войны.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались в Московской области. Известно, что аэродромы атаковали сразу в нескольких регионах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москву атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дронов. Российские СМИ утверждают, что это одна из самых массированных атак на российскую столицу.

Как писал Главред, ранее Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

