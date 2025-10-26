В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

Вкратце:
- В России раздаются взрывы
- Под атакой дронов военные аэродромы
В воскресенье, 26 октября, военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздаются в Московской области. Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко.
Известно, что аэродромы атакуют сразу в нескольких регионах.
Взрывы на аэродромах в России также подтвердил Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
По его словам, на аэродроме в Московской области базируются Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Кроме этого, Цаплиенко сообщил, что атака дронов продолжается на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга" Калужской области.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что армии РФ якобы удалось уничтожить беспилотник, который летел на столицу страны-агрессора.
Какими самолетами Россия атакует Украину
- Самолеты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 (несут ракеты Х-101/Х-555);
- бомбардировщики Ту-22М3 (несут крылатые ракеты Х-22);
- истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31К (несет ракету "Кинжал").
Ранее спецподразделение "Аратта" Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что Путин готовится к новым волнам атак против Украины.
Интенсивные строительные работы на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ свидетельствуют о подготовке россиян к очередным массированным ракетным ударам по территории Украины, отмечают украинские разведчики. По данным ГУР, именно с этой авиабазы осуществляются масштабные атаки.
Взрывы на территории России - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 23 октября Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.
Ранее в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, повлекшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.
Кроме того, участники партизанского движения "Атеш" сообщили, что им удалось парализовать железнодорожное сообщение оккупантов в Чувашской Республике, на территории страны-агрессора.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
