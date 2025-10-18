Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

По данным ГУР, Украине необходимо наращивать собственные дальнобойные способности для превентивных ударов по таким базам, как "Энгельс-2".

На авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ происходит активное строительство и расширение

Подготовка 12 новых стоянок для бортов свидетельствует о подготовке к новым волнам ракетных ударов по Украине

Интенсивные строительные работы на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ указывают на то, что россияне готовятся к очередным сериям ракетных ударов по Украине, утверждают украинские разведчики. По данным ГУР, именно с этой авиабазы выполняются массированные атаки. О расширении "Энгельс-2" 17 октября сообщило в своем Telegram спецподразделение "Аратта" Главного управления разведки МО Украины.

Разведка подчеркивает: это ключевой узел российской стратегической авиации, именно отсюда поднимаются ракетоносцы, которые затем наносят удары по Украине.

Как сообщили в ГУР, на северном участке аэродрома россияне выполняют бетонные работы и обустраивают двенадцать новых стоянок для самолетов типа Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

Разведка также напомнила, что ранее украинские беспилотники уже атаковали "Энгельс-2", уничтожив десятки крылатых ракет и горюче-смазочные склады; взрывы тогда были слышны даже в Саратове.

"Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности - беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение", - говорится в сообщении спецподразделения.

OSINT-аналитик с ником Avi Vector обнародовал в соцсети X (Twitter) спутниковые кадры работ на "Энгельс-2" от 11 октября. Он указал, что в северной части перрона началось бетонирование, ранее, 30 сентября, такие же работы происходили на южном участке.

Планируется создать 12 паркомест и соединить их рулежными дорожками с другими участками авиабазы. До украинской границы авиабаза со стратегическими бомбардировщиками находится примерно в 700 км.

Производство и расширение боевого потенциала РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Клваленко отмечает, что Россия компенсирует недостаток военной техники, используя большое количество личного состава и интенсивно применяя поддержку с воздуха, прежде всего FPV-дронами. Использование FPV-дронов выросло почти в четыре раза: с примерно 8 тысяч единиц в месяц в августе 2024 года до более 30 тысяч сейчас. Главным поставщиком этих дронов для российской армии является Китай.

"Дрон-камикадзе Shahed-136 почти не используется в зоне боевых действий. Там в основном используются "Молния-2", "Привет-82" и, конечно, FPV-дроны. Это позволяет российским войскам наступать, что мы сейчас и видим. Дронами-камикадзе, которые Россия производит, она терроризирует тыловую часть Украины, гражданское население. Хотя у них производство Shahed-136 серийное и достаточно массированное. Пока что Россия не может увеличить это производство кардинально. Она способна производить до 110 единиц готовой продукции в сутки, то есть готовых к использованию "шахедов". Нарастить производство в этом году Россия так и не смогла, хотя ставились соответствующие задачи.", - говорит Коваленко в разговоре с Главредом.

Такая же ситуация, по словам Коваленко, с производством танков: Россия производит лишь до десяти танков в месяц, поскольку производственные процессы, в частности на "Уралвагонзаводе", являются преимущественно ручным трудом. В общем, Россия не имеет высокотехнологичного производства, используя методы, унаследованные еще со времен "дедушки Сталина".

Атака России на Украину 18 октября - последние новости

Как предупреждал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, в ночь на 18 октября ожидалось возможное массированное применение российскими войсками беспилотников "Шахед " - около 500 единиц. Кроме того, предупреждалось о высокой вероятности ракетных ударов баллистическими ракетами в течение ночи и утра.

К сожалению, предупреждения оправдались и под удар попало Запорожье. В ночь на 18 октября российские войска осуществили обстрел города, в результате чего возник пожар в учебном заведении. Возгорание было успешно ликвидировано спасателями.

Накануне, 17 октября, в ряде регионов Украины также прогремели взрывы. Так, РФ била дронами и КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

