Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

Даяна Швец
18 октября 2025, 08:59
922
По данным ГУР, Украине необходимо наращивать собственные дальнобойные способности для превентивных ударов по таким базам, как "Энгельс-2".
Путин, авиация РФ
Разведка видит подготовку к новым ударам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

  • На авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ происходит активное строительство и расширение
  • Подготовка 12 новых стоянок для бортов свидетельствует о подготовке к новым волнам ракетных ударов по Украине

Интенсивные строительные работы на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ указывают на то, что россияне готовятся к очередным сериям ракетных ударов по Украине, утверждают украинские разведчики. По данным ГУР, именно с этой авиабазы выполняются массированные атаки. О расширении "Энгельс-2" 17 октября сообщило в своем Telegram спецподразделение "Аратта" Главного управления разведки МО Украины.

Разведка подчеркивает: это ключевой узел российской стратегической авиации, именно отсюда поднимаются ракетоносцы, которые затем наносят удары по Украине.

видео дня
Энгельс-2
Энгельс-2 / Главред - инфографика

Как сообщили в ГУР, на северном участке аэродрома россияне выполняют бетонные работы и обустраивают двенадцать новых стоянок для самолетов типа Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

Разведка также напомнила, что ранее украинские беспилотники уже атаковали "Энгельс-2", уничтожив десятки крылатых ракет и горюче-смазочные склады; взрывы тогда были слышны даже в Саратове.

"Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности - беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение", - говорится в сообщении спецподразделения.

OSINT-аналитик с ником Avi Vector обнародовал в соцсети X (Twitter) спутниковые кадры работ на "Энгельс-2" от 11 октября. Он указал, что в северной части перрона началось бетонирование, ранее, 30 сентября, такие же работы происходили на южном участке.

Планируется создать 12 паркомест и соединить их рулежными дорожками с другими участками авиабазы. До украинской границы авиабаза со стратегическими бомбардировщиками находится примерно в 700 км.

Производство и расширение боевого потенциала РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Клваленко отмечает, что Россия компенсирует недостаток военной техники, используя большое количество личного состава и интенсивно применяя поддержку с воздуха, прежде всего FPV-дронами. Использование FPV-дронов выросло почти в четыре раза: с примерно 8 тысяч единиц в месяц в августе 2024 года до более 30 тысяч сейчас. Главным поставщиком этих дронов для российской армии является Китай.

"Дрон-камикадзе Shahed-136 почти не используется в зоне боевых действий. Там в основном используются "Молния-2", "Привет-82" и, конечно, FPV-дроны. Это позволяет российским войскам наступать, что мы сейчас и видим. Дронами-камикадзе, которые Россия производит, она терроризирует тыловую часть Украины, гражданское население. Хотя у них производство Shahed-136 серийное и достаточно массированное. Пока что Россия не может увеличить это производство кардинально. Она способна производить до 110 единиц готовой продукции в сутки, то есть готовых к использованию "шахедов". Нарастить производство в этом году Россия так и не смогла, хотя ставились соответствующие задачи.", - говорит Коваленко в разговоре с Главредом.

Такая же ситуация, по словам Коваленко, с производством танков: Россия производит лишь до десяти танков в месяц, поскольку производственные процессы, в частности на "Уралвагонзаводе", являются преимущественно ручным трудом. В общем, Россия не имеет высокотехнологичного производства, используя методы, унаследованные еще со времен "дедушки Сталина".

Атака России на Украину 18 октября - последние новости

Как предупреждал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, в ночь на 18 октября ожидалось возможное массированное применение российскими войсками беспилотников "Шахед " - около 500 единиц. Кроме того, предупреждалось о высокой вероятности ракетных ударов баллистическими ракетами в течение ночи и утра.

К сожалению, предупреждения оправдались и под удар попало Запорожье. В ночь на 18 октября российские войска осуществили обстрел города, в результате чего возник пожар в учебном заведении. Возгорание было успешно ликвидировано спасателями.

Накануне, 17 октября, в ряде регионов Украины также прогремели взрывы. Так, РФ била дронами и КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.

Больше важных новостей:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ ракета дроны Саратов Владимир Путин крылатые ракеты военный самолет Росавиация новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

10:05Война
Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

09:01Украина
Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Последние новости

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

Реклама
05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

Реклама
22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

Реклама
18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять