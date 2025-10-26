Укр
Читать на украинском
"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войны

Ангелина Подвысоцкая
26 октября 2025, 16:40
Шмуэль Каминецкий утерждает, что такой прогноз он делает это не как пророк, а со ссылкой на "больших людей".
война, раввин
Когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

О чем говорит раввин:

  • Война в Украине может закончиться через два месяца
  • После войны Украина начнет процветать

Война в Украине может закончиться уже через несколько месяцев и даже известна точная дата. Об этом заявил главный раввин города Днепр и Днепропетровской области, глава правления Объединенной еврейской общины Украины Шмуэль Каминецкий. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Он убежден, что 15 января 2026 года в Украине уже будет мир.

видео дня

"Война закончится через 2 месяца и я готов об этом спорить. Если война закончится до 15 января 2026 года, то мы с вами встречаемся тут", - сказал раввин.

При этом он уточнил, что говорит это не как пророк или раввин. Такое мнение якобы имеют "большие люди" в США и Европе.

"Как только война закончит, весь мир, инвесторы, туристы - все приедут сюда и тут будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году", - добавил он.

По его мнению, после завершения войны Украину ждет большое будущее, а Россия превратится в Северную Корею.

Смотрите видео о том, когда закончится война в Украине:

раввин
Когда закончится война в Украине / фото: скриншот

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама
Реклама
Реклама
Добавьте 1 предмет в стиралку: как мгновенно избавиться от затхлого запаха одежды

