"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войны

Война в Украине может закончиться уже через несколько месяцев и даже известна точная дата. Об этом заявил главный раввин города Днепр и Днепропетровской области, глава правления Объединенной еврейской общины Украины Шмуэль Каминецкий. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.
Он убежден, что 15 января 2026 года в Украине уже будет мир.
"Война закончится через 2 месяца и я готов об этом спорить. Если война закончится до 15 января 2026 года, то мы с вами встречаемся тут", - сказал раввин.
При этом он уточнил, что говорит это не как пророк или раввин. Такое мнение якобы имеют "большие люди" в США и Европе.
"Как только война закончит, весь мир, инвесторы, туристы - все приедут сюда и тут будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году", - добавил он.
По его мнению, после завершения войны Украину ждет большое будущее, а Россия превратится в Северную Корею.
Когда может закончиться война - мнение эксперта
Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.
"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.
Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.
В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.
