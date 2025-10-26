Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось 'подстрелить'

Воины показали момент уничтожения российского катера.

ГУР провели успешную операцию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

Дроны ГУР поразили радиолокационную технику врага

В Крыму под огонь бойцов ГУР попал еще один российский катер

Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три радиолокационные станции РФ, также поражен вражеский десантный катер. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Призраки" ГУР на охоте: в Крыму поражены три РЛС и десантный катер россиян", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове.

На этот раз под прицелом разведчиков оказались следующие вражеские цели:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

РЛС П-18 "Терек";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

десантный катер "БК-16".

Как разведчики поразили российские цели в Крыму - смотрите в видео:

Какова цель операций и ударов по объектам в глубине РФ

Недавно руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже приносят заметные результаты.

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях. Первый - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов бюджета РФ. Второй - целенаправленные атаки на оборонную промышленность и компании, производящие оружие и технику для армии", - рассказал руководитель ГУР.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 23 октября Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.

Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказывал, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но в РФ пытаются скрыть детали этих атак.

Кроме того, участники партизанского движения "Атеш" сообщили, что им удалось парализовать железнодорожное сообщение оккупантов в Чувашской Республике, на территории страны-агрессора.

