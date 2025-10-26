Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

Визит Дмитриева в США завершился провалом, несмотря на его попытки лоббировать интересы Кремля, указывает Коваленко.

Визит переговорщика Путина в США обернулся провалом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Дмитриев провалил визит в США

Его роль заключалась в том, чтобы убедить США не вводить новые санкции против России

Визит Кирилла Дмитриева, которого называют главным переговорщиком российского диктатора и военного преступника Путина в США завершился провалом. Кирилл Дмитриев отправился в США сразу после введения администрацией Трампа новых санкций против России, но кроме интервью не смог добиться никаких влиятельных встреч. Об этом сообщил руководитель Центр противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, главной целью визита было предотвратить усиление американских санкций, особенно в отношении криптовалют.

"То есть, Путин хочет воевать дальше, и просит не усиливать санкции. Россия, конечно, тугодоходящая страна", - указывает он.

Коваленко также отмечал, его направили в США, чтобы отговорить США от введения дополнительных ограничений, которых "Россия не боится", и обеспечить возможность дальнейших преступных действий Кремля. Он добавил, что роль Дмитриева является крайне негативной, ведь теоретически он мог бы стать альтернативой режиму Путина и лицом будущей России на Западе, критиковать Путина, но вместо этого полностью поддерживает рашизм и остается слугой убийцы.

"Жалкая картина. Неудачник", - резюмирует Коваленко.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Введут ли США и страны ЕС новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал возможные дальнейшие шаги США и Европы в отношении России. Он отметил, что товарооборот между США и Россией является незначительным, поэтому Вашингтон не вводит прямые санкции против Москвы, а вместо этого применяет опосредованные - направленные на третьи страны, в частности Китай и Индию.

Новак также подчеркнул, что президент США призывает европейские государства к более решительным действиям, прежде всего прекратить закупку российских энергоносителей, чего некоторые страны до сих пор не сделали

"Если действовать опосредованно - через крупнейших покупателей российских энергоресурсов, которыми являются Китай и Индия, это был бы эффективный шаг. Но его еще должны сделать США", - говорит эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщило CNN со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает Reuters, Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина близки к достижению дипломатического решения, которое может положить конец войне. По его словам, стороны обсуждают возможность прекращения огня по нынешней линии фронта, что, по мнению Москвы, станет уступкой со стороны Киева. При этом США, по словам представителя Кремля, играют ключевую роль в этом процессе.

В интервью Fox News Дмитриев озвучил три основных условия, которые Россия считает необходимыми для начала переговоров о прекращении боевых действий в Украине.

