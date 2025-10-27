Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

Десятки беспилотников летели на российскую столицу.

Россию атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

Вкратце:

Россия оказалась под атакой дронов

Взрывы раздавались во многих регионах, в частности в Москве

Минобороны РФ отчитывается о сбитых 193 дронах

В ночь на 26 октября страну-агрессор Россию, в частности Москву, атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дронов. Российские СМИ утверждают, что это одна из самых массированных атак на российскую столицу.

По данным военного ведомства государства-агрессора, ночью было сбито или перехвачено 193 дрона:

47 дронов - над территорией Брянской области;

42 - над территорией Калужской области;

40 - над территорией Московского региона, в том числе 34 БпЛА, летевших на Москву;

32 - над территорией Тульской области;

10 - над территорией Курской области;

7 - над территорией Орловской области;

4 - над территорией Ростовской области;

4 - над территорией Воронежской области;

2 - над территорией Оренбургской области;

2 - над территорией Тамбовской области;

1 - над территорией Белгородской области;

1 - над территорией Липецкой области;

1 - над территорией Самарской области.

Российские СМИ сообщили, что беспилотники, которые летели в сторону Москвы, были сбиты в соседней Тульской области.

Местные жители рассказали, что повторные взрывы начали греметь около двух часов ночи. Накануне вечером губернатор сообщал об уничтожении 8 дронов над регионом.

О мощных громких звуках взрывов и ярких вспышках в небе сообщали очевидцы из Тулы, а также Ленинского и Зареченского районов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин отчитывается об атаке дронов и традиционно уверяет, что пострадавших и серьезных последствий пока нет.

Тем временем аэропорты Домодедово и Жуковский не работали в результате атаки, а некоторые рейсы вообще были отменены.

Путин в страхе стянул ПВО к Москве

Накануне атаки дронов на российскую столицу, появилась карта, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме можно увидеть обозначенные места расположения комплексов. Об этом сообщил ОСИНТер Jembob на своей странице в соцсети X.

Исходя из обнародованной схемы, в разных районах российской столицы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг города.

Согласно данным ОСИНТера, в Измайловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.

Официального подтверждения расположения систем от армии РФ не поступало, однако систему уже активно обсуждают в сети.

Как писал Главред, в воскресенье вечером российская столица подверглась атаке украинских дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил инцидент, отметив, что противовоздушная оборона якобы "отражает атаки".

Кроме этого, в воскресенье, 26 октября, военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались в Московской области.

Ранее Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.

