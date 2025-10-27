Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

Марина Фурман
27 октября 2025, 06:56
1027
Россия хочет сделать часть Украины непригодной для жизни.
Путин, удар
СМИ раскрыли замысел Путина в войне РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, kremlin.ru

Главное:

  • Лидер Кремля меняет тактику в войне против Украины
  • Путин хочет вызвать хаос среди населения, нанося удары по энергетике

Российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить. Следовательно, страна-агрессор РФ усиливает удары по энергетической инфраструктуре нашей страны, пытаясь обесточить промышленные регионы и вызвать хаос среди населения. Об этом говорится в материале The Economist.

В издании напоминают, что армия Путина нарастила количество атак на украинские энергообъекты, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Некоторые районы вышеперечисленных регионов оставались без электричества по несколько дней. Все это из-за вражеских ударов.

видео дня

Россия меняет тактику ударов

Аналитики отмечают, что Россия изменила тактику ударов. Теперь удары врага стали более прицельными и последовательными. Если раньше ракеты запускали бессистемно, то сейчас захватчики сосредотачивают волны атак на отдельных регионах.

В The Economist убеждены, что РФ сосредотачивает свои удары на восточных и северных регионах. Таким образом, враг хочет разделить Украину, отрезав энергоемкий восток от производственного запада и разрушив линии электропередачи.

Россия стремится постепенно парализовать движение тока между регионами.

Новое поколение дронов

Украина, в свою очередь, усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру. Это стало важным технологическим шагом в борьбе с постоянными воздушными угрозами.

Журналисты вспоминают, если год назад ночная атака из 150 беспилотников считалась масштабной, то теперь Украина довольно часто отражает до 700 дронов за один раз.

"Но российские возможности и тактика развиваются быстрее. В предыдущие годы Кремль использовал дорогие и часто неточные ракеты для разрозненных атак по всей Украине. Сейчас он сосредотачивается на конкретных регионах, атакуя волнами, используя новейшие версии недорогих дронов Shahed", - отмечают в The Economist.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Есть ли у России технические возможности оставить без света и тепла зимой приграничные области Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что за предыдущие три года Россия не смогла полностью погрузить Украину в блэкаут, хотя пыталась это сделать, работала над этим.

"Да, массированные удары по энергетике могут усложнить жизнь какой-то стране, но на создание полного блэкаута ресурсов не хватит", - подчеркнул Ступак.

Он добавил, что россияне "перелопатили" все чертежи энергетической системы Украины и ищут ее слабые места, чтобы ударить там, чтобы как можно больше украинцев остались без света и тепла.

Удары РФ по энергетике Украины - новости по теме

Как писал Главред, Россия усилила удары по украинской энергосистеме, и этой зимой ситуация может ухудшиться, особенно в прифронтовых регионах. Военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что тяжелее всего будет Харькову и Киеву, тогда как отдаленные города, например Ужгород, почти не почувствуют проблем.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.

Читайте также:

Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин The Economist
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:29Фронт
Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:56Война
Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

23:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

Последние новости

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

06:56

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:26

Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психологамнение

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

04:56

Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

04:25

Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Реклама
03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

26 октября, воскресенье
23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

Реклама
18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Реклама
13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять