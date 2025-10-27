Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

Россия хочет сделать часть Украины непригодной для жизни.

СМИ раскрыли замысел Путина в войне РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, kremlin.ru

Лидер Кремля меняет тактику в войне против Украины

Путин хочет вызвать хаос среди населения, нанося удары по энергетике

Российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить. Следовательно, страна-агрессор РФ усиливает удары по энергетической инфраструктуре нашей страны, пытаясь обесточить промышленные регионы и вызвать хаос среди населения. Об этом говорится в материале The Economist.

В издании напоминают, что армия Путина нарастила количество атак на украинские энергообъекты, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Некоторые районы вышеперечисленных регионов оставались без электричества по несколько дней. Все это из-за вражеских ударов.

Россия меняет тактику ударов

Аналитики отмечают, что Россия изменила тактику ударов. Теперь удары врага стали более прицельными и последовательными. Если раньше ракеты запускали бессистемно, то сейчас захватчики сосредотачивают волны атак на отдельных регионах.

В The Economist убеждены, что РФ сосредотачивает свои удары на восточных и северных регионах. Таким образом, враг хочет разделить Украину, отрезав энергоемкий восток от производственного запада и разрушив линии электропередачи.

Россия стремится постепенно парализовать движение тока между регионами.

Новое поколение дронов

Украина, в свою очередь, усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру. Это стало важным технологическим шагом в борьбе с постоянными воздушными угрозами.

Журналисты вспоминают, если год назад ночная атака из 150 беспилотников считалась масштабной, то теперь Украина довольно часто отражает до 700 дронов за один раз.

"Но российские возможности и тактика развиваются быстрее. В предыдущие годы Кремль использовал дорогие и часто неточные ракеты для разрозненных атак по всей Украине. Сейчас он сосредотачивается на конкретных регионах, атакуя волнами, используя новейшие версии недорогих дронов Shahed", - отмечают в The Economist.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Есть ли у России технические возможности оставить без света и тепла зимой приграничные области Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что за предыдущие три года Россия не смогла полностью погрузить Украину в блэкаут, хотя пыталась это сделать, работала над этим.

"Да, массированные удары по энергетике могут усложнить жизнь какой-то стране, но на создание полного блэкаута ресурсов не хватит", - подчеркнул Ступак.

Он добавил, что россияне "перелопатили" все чертежи энергетической системы Украины и ищут ее слабые места, чтобы ударить там, чтобы как можно больше украинцев остались без света и тепла.

Удары РФ по энергетике Украины - новости по теме

Как писал Главред, Россия усилила удары по украинской энергосистеме, и этой зимой ситуация может ухудшиться, особенно в прифронтовых регионах. Военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что тяжелее всего будет Харькову и Киеву, тогда как отдаленные города, например Ужгород, почти не почувствуют проблем.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.

