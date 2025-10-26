В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

Похоже, для России наступил критический момент, а Трамп может пойти еще дальше, считает Том Китинг.

У Путина нет очевидного преемника, он обеспокоен передачей власти - Ходорковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Кремль охватила паника

Путин боится переворота

Путин обеспокоен вопросом передачи власти

Обвинения со стороны ФСБ в адрес проживающего в Лондоне российского оппозиционера Михаила Ходорковского свидетельствует о том, что Кремль охватила паника. Глава страны-оккупанта России Владимир Путин боится переворота и обеспокоен вопросом будущей передачи власти.

"Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим"

В материале The Telegraph говорится, что обвинения ФСБ в адрес Ходорковского и 22 членов российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота и "насильственного захвата власти и свержения конституционного строя в Российской Федерации" указывают на новый явный признак уязвимости Путина.

"Это говорит нам о том, что у Кремля параноя. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим", - считает старший директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст.

Журналисты напомнили, что летом 2023 года главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин шел на Москву, но у него ничего не получилось. А через несколько месяцев Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Что говорит Ходорковский

Как уточнили в The Telegraph, Ходорковский не идет на Москву, а после 10 лет в тюрьме и освобождения в 2013 году он уехал в Европу и в 2022 основал там Антивоенный комитет.

По мнению самого Ходорковского, обвинения в его адрес указывают на то, что Кремль "озабочен вопросом передачи власти". Ведь если Путин умрет, у него не будет очевидного преемника.

"Что мы имеем в России? Премьер-министр, которого никто не выбирал, а назначил Путин. Суды, назначенные Путиным. Парламент, места в котором были заполнены в результате фальсифицированных выборов, и в легитимность которого никто не верит", - сказал Ходорковский.

Кроме того, как полагает Ходорковский, Путин пытается дискредитировать и запугать Антивоенный комитет, ведь международная легитимность организации может стать существенным фактором в случае с внезапной передачей власти.

Аналогичной позиции придерживается и глава Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент.

"Они хотят подкрепить позицию Путина о том, что Запад пытается расколоть Россию", - говорит аналитик.

А журналисты вспомнили, что Кремль возвращается к подобной тактике, когда в России неспокойно.

Зависимость России от Китая

Ходорковский акцентировал внимание на том, что Россия попала в зависимость от Китая.

"Военная машина Путина во многом опирается на сотрудничество с КНР. Си Цзиньпин может обрушить российскую экономику и остановить войну уже завтра, если захочет", - сказал оппозиционный политик.

"Сейчас критический момент для России"

Директор Центра финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований Том Китинг, комментируя новые санкции Штатов против России, допустил, что для Кремля наступил критический момент, а экономическая слабость российского государства может позволить Трампу пойти еще дальше.

"Существует ощущение, что ветер изменил направление. Сейчас критический момент для России", - подчеркнул Китинг.

Что говорит эксперт

Украине придется пойти на заморозку войны, однако впоследствии будет запущен сценарий краха кремлевского режима, сказал в интервью Главреду бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"А дальше будет то, что так или иначе будет называться крахом путинского режима – с Путиным или без Путина. Это будет открывать перспективы для коренной трансформации самой России, в том числе и того, что происходит на фронтах России и Украины", - считает дипломат.

По его мнению, Россия вышла на "финишную прямую своего существования", а в будущем появится возможность освободить все свои территории

"Да, мы пока потеряли очень важные территории и возможности, но, с другой стороны, ситуация в самой России свидетельствует о том, что она вышла на финишную прямую своего существования, и никакие попытки реанимации этой империи результатов не дадут, если мы вместе с нашими западными партнерами продолжим ту линию, которая выбрана, то есть не давать России возможности экономически развиваться, усиливать санкции против нее и прочее. На данном этапе этот вариант вполне приемлем, потому что мы никоим образом не признаем территориальных потерь, вопрос в международно-правовом смысле остается открытым – это временно оккупированные территории страной-агрессором. А, следовательно, все опции в будущем будут открыты", - подчеркнул Огрызко.

Санкции США против России и их последствия – новости:

Как сообщал Главред, 23 октября Соединенные Штаты ударили по России новыми санкциями. Под ограничения попали нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, а также их дочерние предприятия. Таким образом, американцы пытаются посадить Путина за стол переговоров.

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение, считают журналисты Sky News. Штаты фактически перекрыли кислород российской нефти и надеются на геополитический успех. Однако если цены на энергоносители резко взлетят, то могут возникнуть проблемы и у самих США.

Трамп хочет, чтобы Путин вместо разговоров предпринял реальные действия для мира в Украине, сказали в Белом доме. Встреча лидеров США и РФ может состояться тогда, когда появится предмет для разговора.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

