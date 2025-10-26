"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

Министр внутренних дел России сделал ряд заявлений о войне в Украине и прекращении огня.

Лавров прокомментировал отмененную встречу Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ключевые тезисы Лаврова:

Россия признает независимость Украины

Москва готова к переговорам с США

Украина пытается выиграть время призывами о прекращении огня

Страна-агрессор Россия признает независимость Украины, но жители временно оккупированных территорий якобы подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитируют росСМИ.

Он отметил, что для России якобы главной целью войны в Украине остаются не территории, а люди, которые на них проживают.

Россия готова к контактам США

Лавров также оценил готовность России проявить гибкость в переговорах.

Он сообщил, что тема новых переговоров или встреч не поднималась после телефонного разговора с Рубио 20 октября, однако "Россия готова продолжать контакты с США в комфортном для американцев темпе".

Он отметил, что вопрос о территориях в рамках украинского урегулирования обсуждается в самых разных форматах.

Призывы о прекращении огня - это попытка Украины выиграть время

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что якобы заявления Владимира Зеленского и его команды о прекращении огня - это попытка Украины выиграть время.

"В сентябре этого года он (Зеленский) заявил, что Путин никогда не получит ни пяди земли...Что это не решение, а всего лишь пауза. А изоляция России должна сохраняться навсегда", - продолжил Лавров.

Поэтому, по словам Лаврова, когда Россия слышит призывы к прекращению огня, то понимает, что на самом деле "они просто хотят снова выиграть время".

Россия не нарушает Будапештский меморандум

Российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров.

"Там говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии свидетельствуют, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал МИД России.

Лавров напомнил об ОБСЕ: мол, Киев нарушил все эти обязательства по демократии, свободе слова и правам нацменьшинств.

Классика: "виноваты только другие", а о собственной агрессии - ни слова.

Встреча Трампа и Путина

Лавров также упомянул о запланированной встрече российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Он сказал, что инициатива о встрече лидеров якобы исходила от американской стороны, а проведение переговоров зависит от США.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", - отметил Лавров.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Позже выяснилось, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая была запланирована в Будапеште, не состоится.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, но только при условии, что встреча приведет к заключению соглашения о завершении войны в Украине.

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

