'Жизнь только начиналась': россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

- Россия нанесла удар по Киеву
- В результате вражеской атаки погибла Анастасия и ее мать
В ночь на 26 октября, российские оккупанты атаковали Киев. В результате вражеского удара по многоэтажке погибла Маслий Анастасия и ее мать. Об этом сообщили в Киево-Печерском лицее №171 "Лидер", выпускницей которого была Анастасия.
"Со скорбью и невыразимой болью... Маслий Анастасия - выпускница нашего лицея 2023 года. Яркая, талантливая, умная девушка, полная мечтаний и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью - вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе", - говорится в сообщении столичного лицея.видео дня
В образовательном учреждении вспоминают, что девушка была доброй, искренней.
"Светлая память и вечное уважение. Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль...", - отмечают в лицее.
Что известно о гибели Анастасии и ее матери
Телеканал КИЕВ24 обнародовал интервью с соседкой матери и ее 19-летней дочери, которые погибли из-за отравления дымом во время пожара после атаки беспилотника.
Женщина рассказала, что девочку откачивали врачи, прибывшие на место, но она умерла. Не смогли спасти и ее маму.
"Соседи погибли, потому что они скрывались в ванной комнате и они погибли от угарного дыма... Занялся пожар и они не смогли выйти из ванной комнаты и погибли из-за угарного дыма", - рассказала одна из жительниц дома.
Российские удары по Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сообщил, что ночью враг применил более 100 дронов против Украины.
Кроме этого, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.
