'Жизнь только начиналась': россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

Девушка вместе с мамой прятались в ванной комнате.

https://glavred.info/ukraine/zhizn-tolko-nachinalas-rossiyane-ubili-19-letnyuyu-anastasiyu-i-ee-mamu-v-kieve-10709756.html Ссылка скопирована

В результате российского удара по столице погибла Анастасия Маслий и ее мать / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС, facebook/leader171

Основное:

Россия нанесла удар по Киеву

В результате вражеской атаки погибла Анастасия и ее мать

В ночь на 26 октября, российские оккупанты атаковали Киев. В результате вражеского удара по многоэтажке погибла Маслий Анастасия и ее мать. Об этом сообщили в Киево-Печерском лицее №171 "Лидер", выпускницей которого была Анастасия.

"Со скорбью и невыразимой болью... Маслий Анастасия - выпускница нашего лицея 2023 года. Яркая, талантливая, умная девушка, полная мечтаний и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью - вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе", - говорится в сообщении столичного лицея. видео дня

В образовательном учреждении вспоминают, что девушка была доброй, искренней.

"Светлая память и вечное уважение. Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль...", - отмечают в лицее.

Фото Анастасии, которая погибла в результате российского удара по столице / фото: facebook/leader171

Что известно о гибели Анастасии и ее матери

Телеканал КИЕВ24 обнародовал интервью с соседкой матери и ее 19-летней дочери, которые погибли из-за отравления дымом во время пожара после атаки беспилотника.

Женщина рассказала, что девочку откачивали врачи, прибывшие на место, но она умерла. Не смогли спасти и ее маму.

"Соседи погибли, потому что они скрывались в ванной комнате и они погибли от угарного дыма... Занялся пожар и они не смогли выйти из ванной комнаты и погибли из-за угарного дыма", - рассказала одна из жительниц дома.

Шахед / Инфографика: Главред

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сообщил, что ночью враг применил более 100 дронов против Украины.

Кроме этого, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

Читайте также:

Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред