Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

Юрий Берендий
26 октября 2025, 13:57
Россия сосредоточила удары по энергетической инфраструктуре приграничных областей Украины, преследуя не военную, а стратегическую цель, указывает эксперт.
Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей
На какие шесть областей нацелилась Россия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

О чем сказал Ступак:

  • Удары по энергообъектам не способствуют продвижению российских войск
  • Россия будет пытаться поочередно атаковать регионы Украины

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что россияне сконцентрировали на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской, Харьковской. О том, какова настоящая цель атак врага рассказал в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что удары по энергетической инфраструктуре не способствуют продвижению российских войск, ведь все их силы - около 712 тысяч военнослужащих уже сосредоточены на территории Украины вдоль линии фронта.

"Что дальше? Судя по всему, РФ ограничена в ресурсах, и для нее сейчас проще атаковать не все регионы одновременно, а по очереди, по одной-две области. Сначала она отработает одни области, потом перейдет к другим, потом - к третьим, а потом снова вернется "на исходные позиции", то есть к Сумам и Чернигову", - указывает он.

Ступак подчеркнул, что такие атаки носят системный характер, ведь сначала противник бьет по энергетике одних областей, выводя ее из строя на неделю или месяц, затем переходит к Днепру и Харькову, после этого - в Николаев и Одессу, а затем снова атакует энергетические объекты в Сумской и Черниговской областях.

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут - мнение эксперта

Как писал Главред, длительные обстрелы, особенно зимой во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут в Украине - люди рискуют остаться без электричества, тепла, воды и газа. Об этом предупредил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он пояснил, что в случае критической ситуации единственным возможным выходом может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому" - как это уже было в 2022 году, когда произошло контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС.

По словам Корольчука, это фактически единственный способ стабилизировать систему - принудительно выключая отдельные блоки атомных и тепловых электростанций. В то же время он отметил, что такой шаг является чрезвычайно сложным и рискованным, ведь последствия могут быть непредсказуемыми, и неизвестно, удастся ли потом безопасно запустить энергоблоки снова.

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября в отдельных регионах Украины введут ограничения электропотребления для населения и предприятий из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В последнее время Россия значительно усилила удары по энергетической системе Украины. Если такая тенденция сохранится, ситуация в отдельных областях может стать еще сложнее. Как пояснил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, тяжелее всего может быть жителям Харькова и Киева, тогда как, например, в Ужгороде влияние будет ощущаться минимально.

Кроме того, резкое похолодание вызвало рост потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей стране.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война в Украине отключения света Иван Ступак
