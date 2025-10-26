Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

Россия сосредоточила удары по энергетической инфраструктуре приграничных областей Украины, преследуя не военную, а стратегическую цель, указывает эксперт.

О чем сказал Ступак:

Удары по энергообъектам не способствуют продвижению российских войск

Россия будет пытаться поочередно атаковать регионы Украины

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что россияне сконцентрировали на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской, Харьковской. О том, какова настоящая цель атак врага рассказал в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что удары по энергетической инфраструктуре не способствуют продвижению российских войск, ведь все их силы - около 712 тысяч военнослужащих уже сосредоточены на территории Украины вдоль линии фронта.

"Что дальше? Судя по всему, РФ ограничена в ресурсах, и для нее сейчас проще атаковать не все регионы одновременно, а по очереди, по одной-две области. Сначала она отработает одни области, потом перейдет к другим, потом - к третьим, а потом снова вернется "на исходные позиции", то есть к Сумам и Чернигову", - указывает он.

Ступак подчеркнул, что такие атаки носят системный характер, ведь сначала противник бьет по энергетике одних областей, выводя ее из строя на неделю или месяц, затем переходит к Днепру и Харькову, после этого - в Николаев и Одессу, а затем снова атакует энергетические объекты в Сумской и Черниговской областях.

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут - мнение эксперта

Как писал Главред, длительные обстрелы, особенно зимой во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут в Украине - люди рискуют остаться без электричества, тепла, воды и газа. Об этом предупредил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он пояснил, что в случае критической ситуации единственным возможным выходом может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому" - как это уже было в 2022 году, когда произошло контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС.

По словам Корольчука, это фактически единственный способ стабилизировать систему - принудительно выключая отдельные блоки атомных и тепловых электростанций. В то же время он отметил, что такой шаг является чрезвычайно сложным и рискованным, ведь последствия могут быть непредсказуемыми, и неизвестно, удастся ли потом безопасно запустить энергоблоки снова.

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября в отдельных регионах Украины введут ограничения электропотребления для населения и предприятий из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В последнее время Россия значительно усилила удары по энергетической системе Украины. Если такая тенденция сохранится, ситуация в отдельных областях может стать еще сложнее. Как пояснил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, тяжелее всего может быть жителям Харькова и Киева, тогда как, например, в Ужгороде влияние будет ощущаться минимально.

Кроме того, резкое похолодание вызвало рост потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей стране.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

