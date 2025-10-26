Укр
ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

Юрий Берендий
26 октября 2025, 12:11
Силы обороны Украины продолжают атаковать врага на Добропольском направлении на имеют значительные успехи, сообщили аналитики.
О чем говорится в материале:

  • Украинские военные продвинулись на Добропольском направлении
  • За последние 10 дней на этом направлении ликвидировано 1756 военных РФ и 75 единиц техники
  • Россияне смогли накопить в Покровске 200 военных

Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на Добропольском направлении и освободить от российских оккупационных войск сразу три населенных пункта. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

"Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные на Добропольском направлении фронта также смогли отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке Донецкой области.

В то же время российские войска осуществили продвижение в районе населенного пункта Гатища на Харьковщине, а также неподалеку от сел Владимировка и Новоторецкое.

Доброполье
Какая сейчас ситуация на Покровском направлении - Генштаб

По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском направлении остается напряженной - враг имеет численное преимущество и усиливает наступательные действия. Украинские подразделения продолжают удерживать оборону, проводят штурмовые и поисково-ударные операции, нанося противнику значительные потери.

В течение последних десяти дней украинские войска восстановили контроль над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое. С 21 августа 2025 года на этом участке удалось стабилизировать ситуацию, вернуть контроль над девятью населенными пунктами и зачистить еще девять от диверсионных групп противника.

"Только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага. В целом, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава - более 15700 военнослужащих, ВВТ - 1364 единицы (из них танков - 36, боевых бронированных машин - 121, артиллерийских систем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 447, мотоциклов и квадроциклов - 592, специальной техники - 1). Также уничтожено 4689 различных БпЛА", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что продолжается пополнение "обменного фонда" за счет захваченных в плен российских военных для дальнейшего возвращения украинских защитников и защитниц. По состоянию на 26 октября 2025 года Вооруженные силы Украины освободили 185,6 км² и зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

"О ситуации на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах. Воины наших подразделений, выполняющих боевые задачи на этих участках, ежедневно осуществляют комплексные мероприятия с целью стабилизации обстановки. Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий", - указывают военные.

В Генеральном штабе сообщают, что украинские воины продолжают выполнять задачи по уничтожению или захвату в плен российских оккупантов, которые пытаются прорваться через боевые порядки, используя численное преимущество. Бои остаются интенсивными и динамичными, а наши защитники демонстрируют выдержку, мужество и стойкость даже в сложных и непредсказуемых условиях.

В последнее время враг активнее применяет бронетехнику во время штурмов. В частности, с 20 по 25 октября по всей линии фронта зафиксирована 41 попытка штурма при поддержке техники, часть из которых пришлась на Покровское направление. Украинские подразделения эффективно уничтожают живую силу и технику противника: только 25 октября в районе Покровска ликвидировано одну боевую бронированную машину и два мотоцикла, а вблизи Балагана - еще одну ББМ, то есть все транспортные средства, привлеченные врагом к этим штурмам.

"Украинские воины крепко держат над Донецкой областью сине-желтый флаг, разрушая захватнические планы Кремля. В настоящее время актуальным для Сил обороны Украины остается наращивание устойчивости обороны, согласованность действий наших войск, эффективное огневое поражение противника и противодействие его БПЛА и артиллерии", - резюмируется в сообщении.

Покровск Инфографика
Что ждет Покровск - мнение военного

Как писал Главред, ситуация на фронте остается крайне напряженной, и до конца года может решиться дальнейшая судьба Покровска и Мирнограда. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, в Мирнограде положение не легче, чем в Покровске. Основной причиной такого осложнения являются проблемы с полноценным логистическим обеспечением передовых позиций обороны.

Несмотря на это, украинским силам обороны удалось временно стабилизировать ситуацию, однако она все еще остается сложной

"С большой вероятностью, до конца года решится судьба Покровска и Мирнограда, в зависимости от того, как будут развиваться события на направлении", - заявил лейтенант.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск кремлевскому диктатору Владимиру Путину доложили о якобы окружении украинских сил. По данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявили, что на Купянском направлении якобы находится в окружении до 5 тысяч украинских военных. В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что никакой угрозы окружения для подразделений ВСУ нет, несмотря на попытки армии РФ закрепиться в районе Купянска.

Подразделение штурмовиков 425-го полка полностью зачистило населенный пункт Торское на левом берегу реки Черный Жеребец в Донецкой области от российских оккупантов. Как отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, это высокопрофессиональные бойцы, которые эффективно работают на самых сложных участках фронта.

Кроме того, украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В ходе боя большинство российских захватчиков было уничтожено, а остальные взяты в плен, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине Покровск Фронт
Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

