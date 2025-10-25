ВСУ зачистили стратегическую точку: почему результат может изменить баланс сил

Бойцы украинских сил закрепляют контроль над критическим участком фронта и останавливают врага.

https://glavred.info/front/vsu-zachistili-strategicheskuyu-tochku-pochemu-rezultat-mozhet-izmenit-balans-sil-10709576.html Ссылка скопирована

Украинские штурмовики освобождают Торское и прикрывают Лиман / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Торское освобождено от российских оккупантов 425-м полком

Украинские штурмовики закрепили контроль над Черным Жеребцом

Подразделение 425-го полка эффективно действует на "аварийных" участках фронта

Населенный пункт Торское на левом берегу реки Черный Жеребец в Донецкой области зачищен от российских оккупантов подразделением штурмовиков 425-го полка. Это высококвалифицированные бойцы, которые особенно эффективно действуют на "аварийных" участках фронта.

Об этом в интервью 24 Каналу сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан:

видео дня

"Населенный пункт Торское расположен на левом берегу реки Черный Жеребец. Сегодня возможность сдержать российские войска на местности до Черного Жеребца, которую сейчас обеспечил 425-й полк, позволяет прикрыть Лиман, в частности с востока".

Текущая угроза для Лимана

В то же время, по словам Свитан, угроза для Лимана с севера остается, поскольку российские войска севернее Торского уже пересекли Черный Жеребец и нависают над ним.

"Ситуация на этом направлении сложная, однако сейчас ее в определенной степени удалось стабилизировать", - добавил эксперт.

Он также подчеркнул важность операции в районе Ямполя:

"Опасный отрезок образовался в районе населенного пункта Ямполь. Ямпольско-Торская операция позволяет украинским силам сдержать продвижение противника по левому берегу Северского Донца".

Прогноз активности российских войск - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а затем во время рождественских праздников сделать попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Ситуация на фронте - новости Украины

Как сообщал Главред, украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят зачистки города. По словам начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, ситуация на направлении самая тяжелая из-за концентрации сил противника, но все под контролем.

Напомним, что напомним, украинские защитники отбили атаки россиян вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении Донецкой области. Враг продвинулся возле Гродовки, Владимировки и Степногорска.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред